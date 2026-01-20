NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Groenlandia

"Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada": Unión Europea ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

enero 20, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Ursula von der Leyen y Donald Trump - AFP
Ursula von der Leyen y Donald Trump - AFP
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones entre la UE y Estados Unidos a raíz de sus planes.

Este martes, la Unión Europea prometió una “respuesta firme, unida y proporcionada” a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia.

Y es que desde que regresó a la Casa Blanca hace un año, el mandatario republicano ha reiterado su deseo de tomar el control de la isla ártica, territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional y afirmando que, si no lo hace él, lo haría Rusia o China.

o

Con el objetivo de conseguir su objetivo, Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países del bloque europeo, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, que expresaron su firme oposición a sus planes.

A la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de Groenlandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones entre la UE y Estados Unidos a raíz de su plan expansionista.

"Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", dijo Von der Leyen en su discurso durante el Foro Económico Mundial en la estación de esquí suiza.

Y añadió: "Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada".

o

Este mismo martes, Trump publicó en su cuenta de Truth Social un fotomontaje en el que se ve a sí mismo plantando una bandera en una zona rocosa fría junto a un cartel con la frase: "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos. Est. 2026".

Se espera que el mandatario pronuncie un discurso el miércoles en Suiza y participe en otros actos el jueves.

Además de Groenlandia, la agenda del Foro Económico Mundial en Davos incluye otros temas críticos como las crisis en Gaza, Ucrania, Irán y Venezuela.

Temas relacionados:

Groenlandia

Donald Trump

Ursula von der Leyen

Davos

Foro Económico Mundial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Foto de referencia del ELN (EFE)
ELN

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Él es comerciante y no ha tenido ninguna actividad política": esposa de detenido por ser padre de un dirigente de Vente Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones en Venezuela

Pese a anuncio de excarcelaciones por parte del régimen, la hija de Edmundo González sigue sin conocer información de su esposo Rafael Tudares

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Foto: Nicolás Maduro llega a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones en Venezuela

Pese a anuncio de excarcelaciones por parte del régimen, la hija de Edmundo González sigue sin conocer información de su esposo Rafael Tudares

Nicolás Maduro detenido
Cae Maduro en Venezuela

Juez ordena expulsar al exfiscal Bruce Fein de la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Shakira - Foto captura IG: @alesso_305
Shakira

¿Las devolvió? Difunden momento en el que Shakira le quitó unas orejas de loba a uno de los asistentes en su último concierto de 2025

Foto: Nicolás Maduro llega a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela

Selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: AFP
IFFHS

Dos jugadoras de la selección Colombia fueron incluidas dentro del 11 ideal de la categoría Sub-20: son las únicas sudamericanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Expresidente Juan Manuel Santos reveló que Donald Trump propuso una intervención en Venezuela en 2017: "Nos quedamos bastante sorprendidos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre