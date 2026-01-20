"Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada": Unión Europea ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Este martes, la Unión Europea prometió una “respuesta firme, unida y proporcionada” a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia.

Y es que desde que regresó a la Casa Blanca hace un año, el mandatario republicano ha reiterado su deseo de tomar el control de la isla ártica, territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional y afirmando que, si no lo hace él, lo haría Rusia o China.

Con el objetivo de conseguir su objetivo, Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países del bloque europeo, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, que expresaron su firme oposición a sus planes.

A la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de Groenlandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones entre la UE y Estados Unidos a raíz de su plan expansionista.

"Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", dijo Von der Leyen en su discurso durante el Foro Económico Mundial en la estación de esquí suiza.

Y añadió: "Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada".

Este mismo martes, Trump publicó en su cuenta de Truth Social un fotomontaje en el que se ve a sí mismo plantando una bandera en una zona rocosa fría junto a un cartel con la frase: "Groenlandia - Territorio de Estados Unidos. Est. 2026".

Se espera que el mandatario pronuncie un discurso el miércoles en Suiza y participe en otros actos el jueves.

Además de Groenlandia, la agenda del Foro Económico Mundial en Davos incluye otros temas críticos como las crisis en Gaza, Ucrania, Irán y Venezuela.