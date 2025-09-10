Activista político aliado de Trump, Charlie Kirk, fue baleado en un evento público en Utah

Este miércoles se conoció que el activista político estadounidense Charlie Kirk fue baleado durante un evento público en el estado de Utah.

De acuerdo con algunos medios locales, Kirk, aliado del presidente Donald Trump, se encontraba en un evento en la Utah Valley University, al oeste del país cuando recibió un disparo.

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, el incidente está siendo investigado, pero “nuestros pensamientos están con Charlie”.

“Sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, añadió desde su cuenta de X.

VEA TAMBIÉN Congresista estadounidense Carlos Giménez respalda a la gobernadora de Puerto Rico tras amenazas del régimen de Maduro o

Antes de que ocurriera el incidente, Charlie publicó en sus redes sociales que estaría en el evento en la universidad de Utah para su gira del “regreso americano”.

Por su parte, el gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que los responsables responderán por sus actos porque los actos de violencia “no tienen cabida" en la vida pública.

“Las fuerzas del orden me están informando sobre la violencia sufrida por Charlie Kirk durante su visita a la Universidad del Valle de Utah hoy. Seguiremos compartiendo novedades”, afirmó.

E insistió en que los estadounidenses de todas las ideologías políticas “deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre tanto confirmó el miércoles que el comentarista conservador Charlie Kirk recibió un disparo y pidió oraciones por él.

"Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Una gran persona de pies a cabeza", escribió Trump en Truth Social.