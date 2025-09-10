Congresista estadounidense Carlos Giménez respalda a la gobernadora de Puerto Rico tras amenazas del régimen de Maduro

El congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez manifestó un firme respaldo a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, en su lucha contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

Este apoyo surge en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre la isla caribeña y el régimen de Nicolás Maduro.

"Desde el Congreso de Estados Unidos respaldamos la propuesta clara y frontal de la gobernadora de Puerto Rico Jennifer González Colón contra los narcoterroristas del régimen de Maduro que están inundando el país con drogas", declaró Giménez en un comunicado oficial.

Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico, respondió este miércoles a las amenazas y acusaciones que Nicolás Maduro le hizo el lunes durante una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Correa en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

"Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen. Como gobernadora de Puerto Rico seguiré defendiendo la seguridad de nuestra isla y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel", dijo González por medio de un comunicado de prensa.

La mandataria puertorriqueña aseguró además que la droga y la violencia que llega a las calles de su país es producto de las operaciones del régimen de Maduro que "le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo".

El pronunciamiento de González llega después de que Maduro se refiriera en aquella charla con Correa a las declaraciones de la mandataria en las que aseguró que Puerto Rico hacía parte del frente contra los carteles de la droga en el Caribe que está llevando a cabo el presidente Donald Trump.

"La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: 'si usted dice que va a invadir a Venezuela venga de primera'", advirtió Maduro el lunes.

González dejó clara en su comunicación la postura de su administración frente a la iniciativa que busca la seguridad estratégica estadounidense y criticó las posturas dentro de su propio territorio que no han estado en línea con sus planteamientos.

"Durante la campaña lo dijimos con claridad: sectores de la izquierda en Puerto Rico y ahora el PPD (Partido Popular Democrático) en lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques", escribió González.

La gobernadora de la isla indicó también que dicha postura a favor del régimen planteada durante la última campaña electoral el año pasado por parte de algunos de sus rivales políticos estaba hoy "en acción". "En vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente", reclamó.

"Por un lado, el presidente del PPD y el liderato del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) respaldan abiertamente a Maduro en esta lucha contra el narcotráfico, en vez de estar del lado correcto: con nuestra gente, con la seguridad regional y con los miles de puertorriqueños que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", reza el escrito difundido en su cuenta de X.