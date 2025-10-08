Activistas piden a Donald Trump alternativa para migrantes venezolanos tras eliminación del TPS

Activistas en Estados Unidos instan al presidente Donald Trump a avanzar en un recurso ejecutivo para proteger a miles de venezolanos que quedarían en el limbo migratorio tras la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) envió una carta al presidente de EE. UU., Donald Trump, solicitando la emisión de un memorando presidencial que otorgue protección migratoria temporal.

La iniciativa busca ofrecer un alivio humanitario a miles de ciudadanos venezolanos que quedaron en el limbo por la decisión de Trump de eliminar el TPS para este grupo poblacional.

El documento firmado por José Antonio Colina, presidente de VEPPEX, junto con representantes de la Asociación Multicultural de activistas venezolanos, destaca que la crisis política, social y económica en Venezuela sigue siendo una de las más críticas de Latinoamérica.

“Lo sugerimos porque el presidente Trump en su primera administración lo había implementado para proteger a los venezolanos de la deportación y creemos que es una herramienta muy viable para proteger a un grupo de venezolanos que corren el riesgo de ser deportados a un país que es hostil”, declaró Colina.

Cabe recordar que días atrás, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó a la administración de Donald Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 inmigrantes venezolanos, una medida que deja a miles de familias expuestas a la deportación.

Los jueces accedieron a la solicitud del Gobierno de suspender el fallo judicial que establecía que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado a los migrantes durante el mandato del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, mientras se desarrollaba el litigio.