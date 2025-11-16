Futbolista venezolano sub-17 es viral en su país por copiar el look de Ronaldo Nazário en 2002: con este corte de cabello marcó gol

El joven jugador venezolano Juan Uribe se hizo viral en su país, luego de hacer gol en el Mundial Sub-17 portando el corte de cabello del legendario delantero brasileño Ronaldo Nazário.

Aunque 'R9', durante la mayor parte de su carrera como profesional se rapaba el cabello, en el Mundial 2002 (el cual conquistó) sorprendió con una 'media luna' en la zona frontal de su cabeza.

Dicho estilo fue replicado por Uribe en el partido en el que la Vinotinto salió derrotada de la Copa del Mundo Qatar Sub-17 ante Corea del Norte.

Uribe entró al partido en la segunda mitad, cuando ya su combinado perdía 0-2 y descontó. En redes, diferentes navegadores de internet aseguran, a modo broma, que "el corte de cabello le trajo suerte".

Al margen del look de Uribe, se terminó el Mundial Sub-17 para la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo tras caer en los dieciseisavos de final.

El Aspire Zone de Doha fue testigo de la derrota venezolana 1 por 2 ante la escuadra asiática, que con un juego vertical y eficaz supo resolver para pasar a la siguiente fase.

Con este resultado, el combinado venezolano le dice adiós al importante evento deportivo organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En el primer tiempo los norcoreanos hicieron la tarea gracias a los goles de Kim Yu-Jin, el primero al minuto 12', a pase de An Jin-Sok, aprovechando un error en salida de los criollos. El segundo lo firmó desde los ‘12 pasos’ en el minuto 30.

Para la segunda mitad los venezolanos salieron al terreno de juego con más garra, obligados por el resultado parcial, sin embargo, no alcanzó. Juan Uribe fue quien descontó para Venezuela en el 61 del segundo tiempo.

Referente a las estadísticas finales del trámite, la oncena venezolana remató 13 veces al arco, dos más que su rival.

La posesión de balón, a su vez, también se quedó del lado venezolano con 59% frente al 41% del contrincante.

La derrota deja un sabor bastante amargo para Venezuela, que avanzó a dieciseisavos de final siendo líder del Grupo E, con siete puntos, superando a Inglaterra, Egipto y Haití.

A dicha instancia había llegado con victorias ante Inglaterra (3-0) y Haití (4-2), y un empate frente Egipto (1-1).