NTN24
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Sábado, 22 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

noviembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El mandatario colombiano insiste en promover un gobierno compartido, para evitar el desmantelamiento de raíz del régimen madurista.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Pese a que los venezolanos eligieron ya en julio de 2024 a Edmundo González como su legítimo presidente, Gustavo Petro insiste en promover un gobierno compartido, para evitar el desmantelamiento de raíz del régimen madurista.

Esta propuesta de Petro coincide en algunos de los términos con las declaraciones de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, quien en entrevista con la agencia Bloomberg desde Madrid había hablado de una posible fórmula para que maduro deje el poder y evite ser detenido.

o

La Cancillería había desmentido a la agencia, pero Bloomberg divulgó el audio de la entrevista ratificando la información.

Ronal Rodríguez, politólogo, internacionalista y profesor e investigador del observatorio de Venezuela de la universidad El Rosario en Colombia, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre esta idea y aseguró que “no se puede tratar a Venezuela como una democracia”.

“Esto es parte a esa diplomacia por redes sociales que nos tiene acostumbrados Gustavo Petro, además que hace una lectura bastante torpe de la situación de Venezuela y de su participación en ella”, comentó el invitado.

“Promover el Frente Nacional y la alusión que hace casi que es una contradicción histórica con el M19 y lo que supuestamente representa y también es un desconocimiento histórico brutal en la medida en que Venezuela y Colombia tuvieron gobierno de democracia pactadas en la segunda mitad del siglo XX evitando dictaduras militares donde hubo una dinámica de alternancia”, señaló el experto.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Capitolio de EE. UU./ Pancarta de manifestaciones sobre caso Epstein - Fotos AFP
Senado de Estados Unidos

Senado de EE. UU. acuerda por unanimidad enviar proyecto que exige la publicación de archivos del caso de Jeffrey Epstein al despacho del presidente Trump

Fotos X: @Policia de España
Policia de España

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Guerrillero del ELN (AFP)
Secuestros del ELN

"Es algo inhumano para nosotros": familiar de policía secuestrado por el ELN habla en NTN24 sobre ‘juicio revolucionario’ anunciado por el grupo guerrillero

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Capitolio de EE. UU./ Pancarta de manifestaciones sobre caso Epstein - Fotos AFP
Senado de Estados Unidos

Senado de EE. UU. acuerda por unanimidad enviar proyecto que exige la publicación de archivos del caso de Jeffrey Epstein al despacho del presidente Trump

Economía | Foto Canva
Economía

Este es el único país de América Latina que podría convertirse en potencia mundial en 2026, según el FMI

Ryan Castro compartió con la selección Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

Ryan Castro sigue mostrando su cercanía con la selección Colombia: el cantante hizo presencia en el entrenamiento del equipo de Néstor Lorenzo

Fotos X: @Policia de España
Policia de España

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Guerrillero del ELN (AFP)
Secuestros del ELN

"Es algo inhumano para nosotros": familiar de policía secuestrado por el ELN habla en NTN24 sobre ‘juicio revolucionario’ anunciado por el grupo guerrillero

Nicolás Petro - AFP
Caso Nicolás Petro

Hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue imputado con seis nuevos cargos por la Fiscalía de Colombia

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre