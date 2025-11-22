“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Pese a que los venezolanos eligieron ya en julio de 2024 a Edmundo González como su legítimo presidente, Gustavo Petro insiste en promover un gobierno compartido, para evitar el desmantelamiento de raíz del régimen madurista.

Esta propuesta de Petro coincide en algunos de los términos con las declaraciones de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, quien en entrevista con la agencia Bloomberg desde Madrid había hablado de una posible fórmula para que maduro deje el poder y evite ser detenido.

VEA TAMBIÉN Organización de derechos humanos detalla lo que debe pasar en los primeros 100 días tras un cambio político que posibilite una transición democrática en Venezuela o

La Cancillería había desmentido a la agencia, pero Bloomberg divulgó el audio de la entrevista ratificando la información.

Ronal Rodríguez, politólogo, internacionalista y profesor e investigador del observatorio de Venezuela de la universidad El Rosario en Colombia, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre esta idea y aseguró que “no se puede tratar a Venezuela como una democracia”.

“Esto es parte a esa diplomacia por redes sociales que nos tiene acostumbrados Gustavo Petro, además que hace una lectura bastante torpe de la situación de Venezuela y de su participación en ella”, comentó el invitado.

“Promover el Frente Nacional y la alusión que hace casi que es una contradicción histórica con el M19 y lo que supuestamente representa y también es un desconocimiento histórico brutal en la medida en que Venezuela y Colombia tuvieron gobierno de democracia pactadas en la segunda mitad del siglo XX evitando dictaduras militares donde hubo una dinámica de alternancia”, señaló el experto.