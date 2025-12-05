NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump quiere "poner fin a las migraciones masivas" en el mundo, según un documento de la Casa Blanca

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
El texto, además, habla de "reajustar nuestra presencia militar global para abordar amenazas urgentes en nuestro hemisferio.

Donald Trump busca poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras "el elemento principal de la seguridad" estadounidense, según un documento de la Casa Blanca.

"La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional", indica el documento titulado "Estrategia Nacional de Seguridad".

o

"Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas", agrega.

La estrategia también criticó a los aliados en Europa y dijo que Estados Unidos defenderá a los opositores a los valores liderados por la Unión Europea, incluso en materia de inmigración.

El texto, además, habla de "reajustar nuestra presencia militar global para abordar amenazas urgentes en nuestro hemisferio, y alejarla de teatros cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años".

Para la administración Trump es de suma importancia el dominio de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump ha estado atacando a presuntos narcotraficantes en el mar.

o

Este documento sale a la luz en medio de la máxima presión que el Gobierno Trump exige sobre el régimen venezolano, al que acusa de liderar una organización narcotraficante y que le ha ordenado dejar el poder.

Justamente el Comando Sur de Estados Unidos informó que el jueves realizó un nuevo ataque contra una embarcación, que asegura era operada por una Organización Terrorista Designada aguas del océano Pacífico.

La fuerzas estadounidenses mencionaron que el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas.

Indicó que la operación, la más reciente anunciada en medio del despliegue de Estados Unidos contra organizaciones del narcotráfico, se dio “bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Migración

Migrantes

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Hugo Carvajal - AFP
La Noche

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro y Vladímir Putin - Foto AFP
Vladímir Putin

Entra en vigor el Acuerdo Estratégico entre Rusia y Venezuela aunque la administración Putin niega la ayuda militar

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

Trump y Maduro ya hablaron por teléfono, según The New York Times; esto es lo que se sabe de la llamada

Gustavo Petro - Foto AFP
Estados Unidos

"Va a seguir en la lista Clinton": experto en seguridad habla de escenario que enfrentaría el presidente Petro tras el fin de su Gobierno

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos

Secuestran a otro coordinador del partido de María Corina Machado en Zulia: Víctor González fue capturado por encapuchados

Michael Jordan, exjugador de la NBA (AFP)
Michael Jordan

Michael Jordan asiste a la corte en el inicio de juicio: este es el caso que protagoniza la exestrella de la NBA

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Patrulla policial (EE.UU.) Foto de referencia: EFE
Asalto al Capitolio

Detienen al primer sospechoso del intento de ataque con bombas caseras en el asalto al Capitolio, según medios estadounidenses

CPI

Régimen dice que la CPI "nunca" designó el personal para Venezuela y reitera que "no ha cometido delitos de lesa humanidad"

3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Cometa

El cometa interestelar 3I/ATLAS mostró signos de aceleración sin explicación en la gravedad tras acercarse al Sol: una fuerza extra lo empujó

Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump está lanzando la plataforma científica más poderosa jamás construida, según el Departamento de Energía de EE.UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre