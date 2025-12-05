Trump quiere "poner fin a las migraciones masivas" en el mundo, según un documento de la Casa Blanca

Donald Trump busca poner fin a las migraciones masivas en el mundo y hacer del control de las fronteras "el elemento principal de la seguridad" estadounidense, según un documento de la Casa Blanca.

"La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional", indica el documento titulado "Estrategia Nacional de Seguridad".

"Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas", agrega.

La estrategia también criticó a los aliados en Europa y dijo que Estados Unidos defenderá a los opositores a los valores liderados por la Unión Europea, incluso en materia de inmigración.

El texto, además, habla de "reajustar nuestra presencia militar global para abordar amenazas urgentes en nuestro hemisferio, y alejarla de teatros cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años".

Para la administración Trump es de suma importancia el dominio de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump ha estado atacando a presuntos narcotraficantes en el mar.

Este documento sale a la luz en medio de la máxima presión que el Gobierno Trump exige sobre el régimen venezolano, al que acusa de liderar una organización narcotraficante y que le ha ordenado dejar el poder.

Justamente el Comando Sur de Estados Unidos informó que el jueves realizó un nuevo ataque contra una embarcación, que asegura era operada por una Organización Terrorista Designada aguas del océano Pacífico.

La fuerzas estadounidenses mencionaron que el ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas.

Indicó que la operación, la más reciente anunciada en medio del despliegue de Estados Unidos contra organizaciones del narcotráfico, se dio “bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth.