NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Sucesos

Acusan a un médico de haber abusado sexualmente de 38 pacientes, entre ellos, un menor de edad

diciembre 6, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Hospital Costa Rica / AFP
Los cargos que enfrenta el acusado es por "varios delitos sexuales graves cometidos contra pacientes mientras ejercía como médico", según la Fiscalía.

Un médico británico ha sido acusado de agredir sexualmente a 38 de sus pacientes, entre ellos un menor de 13 años, en hospitales del centro de Inglaterra, anunció la fiscalía.

Nathaniel Spencer, de 38 años, enfrenta cargos por "varios delitos sexuales graves cometidos contra pacientes mientras ejercía como médico", indicó el viernes Ben Samples, fiscal adjunto en la región de West Midlands.

o

Estos hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2021 en el hospital Royal Stoke, en Stoke-on-Trent, y posteriormente en el hospital Russells Hall de Dudley, cerca de Birmingham, situados a unos sesenta kilómetros de distancia.

La fiscalía señala 38 presuntas víctimas, entre ellas un menor de 13 años, de este exmédico residente a quien se le ha prohibido ejercer.

Spencer también enfrenta cargos por 32 agresiones sexuales, 17 con penetración, y un intento de agresión sexual con penetración.

Varios de estos hechos afectan a las mismas personas.

El acusado, que reside en las afueras de Birmingham, deberá compararse en el tribunal de North Staffordshire, en Newcastle-under-Lyme, el 20 de enero.

Temas relacionados:

Sucesos

Abuso sexual

Médico

Inglaterra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ese premio Nobel es de todos y cada uno de los venezolanos": vocero de Vente Venezuela en EE. UU. sobre marchas para celebrar el galardón a María Corina Machado

Nicolás Maduro/ Tropas estadounidenses - Fotos AFP y @Southcom en X
Despliegue militar de Estados Unidos

"El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Más de Actualidad

Ver más
Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Congreso de Chile | Foto: AFP
Congreso de Chile

Congreso de Chile aprobó ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque a precandidato peruano
Perú

Precandidato presidencial peruano fue víctima de presunto ataque armado cerca de Lima

Toni Kroos | Foto: AFP
Toni Kroos

Toni Kroos defiende a Luis Díaz y cuestiona el motivo de expulsión ante el PSG: "El árbitro dejó que la lesión de Hakimi influyera"

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Karol G y Marco Antonio Solís | Foto: AFP
Karol G

Así fue la emotiva presentación de Karol G y Marco Antonio Solís cantando por primera vez su colaboración ‘Coleccionando Heridas’ en los Latin Grammy

NASA - AFP
Nasa

Trump nominó por segunda vez a multimillonario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para dirigir la NASA

Seleccion Colombia Sub-17 | Foto: EFE
Selección Colombia

Las sanciones que la FIFA le impondría a la selección Colombia por su pelea con Francia en el Mundial Sub-17

Congreso de Chile | Foto: AFP
Congreso de Chile

Congreso de Chile aprobó ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre