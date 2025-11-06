Toni Kroos defiende a Luis Díaz y cuestiona el motivo de expulsión ante el PSG: "El árbitro dejó que la lesión de Hakimi influyera"

La expulsión del colombiano Luis Díaz en el partido que enfrentó al Bayern Múnich contra el PSG sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol.

Joshua Kimmich, Harry Kane, Marquinhos, Luis Enrique, Josip Stanišić y Vicent Kompany son quienes han salido en defensa del extremo cafetero. Y en las últimas horas, quien salió a respaldar al guajiro fue el exmediocampista del Real Madrid, Toni Kroos.

En su podcast Einfach mal Luppen, el exfutbolista alemán fue consultado por su hermano sobre la roja que vio Díaz antes de que se acabara el primer tiempo.

Kroos empezó diciendo que considera que es una “decisión claramente errónea para dar la tarjeta roja. Para mí está claro: no era tarjeta roja”.

El alemán comentó que en las imágenes que vio de la falta de Díaz sobre Hakimi se ve que el colombiano “interviene brutalmente, por supuesto, pero no le pega con brutalidad”. Y explicó que la jugada lo que termina es en una lesión para Hakimi, pero que eso “no se puede tener en cuenta en la evaluación”.

VEA TAMBIÉN Sin el Dibu Martínez, pero con Messi al mando, Lionel Scaloni entregó la lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre o

“El árbitro dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en su valoración de la jugada. Vi una entrada brutal, pero no una falta brutal. Si Hakimi se hubiera levantado tras la entrada, nadie habría revisado la jugada”, añadió.

“Ese sentimiento influyó mucho en el color de la tarjeta. Es una tarjeta amarilla, la adecuada para mí. En situaciones como esta, el árbitro debe juzgar la acción en sí, no la consecuencia”, puntualizó.

Lo cierto es que no es el único que considera que la tarjeta roja fue una decisión errónea por parte del árbitro del encuentro. Es el caso del compañero de Díaz, Harry Kane, quien salió en defensa del guajiro tras el incidente.

Tras el final del partido, en zona mixta, el artillero comentó: “Yo sé que es duro. Pienso que es una jugada desafortunada. Lucho trata de conseguir la pelota y el rival se le cruza en el camino”.

“Al principio pareció que se trataba solo de un golpe en la pierna. Pero es parte del fútbol, es una pena cuando un jugador se lesiona del ese modo”, añadió.

No obstante, Kane sostuvo: “Nosotros sufrimos lo mismo en el Mundial de Clubes con Musiala que se rompió la pierna en una situación similar”.

Joshua Kimmich también habló del cafetero diciendo: “Estaba especialmente desanimado en el descanso porque sabía que sería difícil para nosotros (jugar con diez hombres)”.

“Después del partido, estaba muy contento, y nosotros también, por supuesto. Espero que no lo suspendan mucho tiempo y que vuelva pronto”, agregó.

Luis Díaz podría perderse dos fechas de la Champions League, partidos en los que el Bayern Múnich tiene que enfrentar al Arsenal y Sporting de Lisboa.