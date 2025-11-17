NTN24
Lunes, 17 de noviembre de 2025
Selección Colombia

Las sanciones que la FIFA le impondría a la selección Colombia por su pelea con Francia en el Mundial Sub-17

noviembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Seleccion Colombia Sub-17 | Foto: EFE
Seleccion Colombia Sub-17 | Foto: EFE
El conjunto cafetero protagonizó una bochornosa pelea con sus similares franceses luego de perder 2-0 y quedar eliminado del certamen mundialista.

Hace unos días la selección Colombia Sub-17 se enfrentó a Francia en los dieciseisavos del Mundial que se disputa en Qatar.

El partido, en el que los cafeteros cayeron 2-0 y quedaron eliminados, terminó en una fuerte pelea en el que el árbitro tuvo que expulsar a algunos jugadores colombianos.

Los jugadores de la ‘Tricolor’ protagonizaron un bochornoso encuentro en el que empujaron y hasta persiguieron a los futbolistas franceses.

Su comportamiento ha causado todo tipo de reacciones en redes, en donde los aficionados pidan que los implicados no vuelvan a ser convocados al equipo nacional.

Sin embargo, el incidente no ha pasado por alto para la FIFA, que estaría analizando las medias que le podría poner a los futbolistas colombianos y a la federación colombiana misma.

En el caso que el máximo rector del fútbol en el mundo determine que hay colombianos implicados en agresiones contra los franceses las sanciones serían ejemplares.

o

Desde sancionarlos con varios partidos hasta prohibirles su participación en próximos torneos internacionales, son algunas de las sanciones que la FIFA estaría considerando.

El ente regulador del fútbol en el mundo también tendría pensado imponerle una millonaria multa a la federación.

Esto porque el medio francés L’Equipe afirmó que el conjunto galo denunció a Colombia ante la FIFA por las agresiones sufrieron el cuerpo técnico y los futbolistas.

El medio afirmó que: “Dentro de la comunidad de la selección francesa sub-17, el incidente ha generado mucha controversia. Familiares, representantes, cuerpo técnico y los propios jugadores revisan los videos para intentar explicar lo sucedido”.

Y añadió que como prueba se presentó el video que ha circulado en redes en el que se ve al futbolista francés Christ Batola siendo perseguido por los jugadores colombianos.

Algunas versiones de diferentes medios en el mundo aseguran que los familiares de los jugadores franceses tuvieron que intervenir en la pelea y defenderlos.

De darse las sanciones, el conjunto cafetero se vería afectado para el Sudamericano que se disputará en 2026.

