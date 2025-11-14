Así fue la emotiva presentación de Karol G y Marco Antonio Solís cantando por primera vez su colaboración ‘Coleccionando Heridas’ en los Latin Grammy

Durante la edición número 26 de los premios Latin Grammy la cantante colombiana Karol G se tomó el escenario para compartir un emotivo dueto con el cantautor mexicano Marco Antonio Solís.

Los artistas se tomaron el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para interpretar su tema “Coleccionando heridas”, canción que pertenece al sexto álbum de estudio de la paisa titulado ‘Tropicoqueta’.

La colombiana apareció sobre el escenario luciendo una blusa naranja con uno jean descaderado, dándole continuidad a la estética que ha manejado para este álbum.

Mientras que el intérprete de ‘Si no te hubieras ido’ lució un traje en tonos pastel para su presentación junto a Karol.

En medio de la presentación, Karol y Marco Antonio soltaron un momento sus micrófonos para bailar al ritmo de la emotiva balada.

El cierre del espectáculo fue una sonrisa cómplice y un abrazo que demostró el cariño y admiración mutua.

La interpretación de los dos causó furor entre los presentes y los usuarios en las diferentes redes sociales.

“Hermosa presentación”, “Esto era lo que mi corazón necesitaba”, “Realmente amo la dupla de Karol G junto a Marco Antonio Solís”, “Dos generaciones juntas haciendo historia”, “Coleccionando heridas no es solo una canción, es un sentimiento”, son algunos de los comentarios.

Antes de la presentación, en su paso por la alfombra roja de la premiación, Solís comentó sobre su colaboración que: “Karol ha sido muy amable”.

“Tenía el deseo de hacer una canción juntos, de corazón. Para mí fue una grata sorpresa. la gente le ha gustado y qué mejor que presentarla aquí, en los Latin Grammy”, añadió.

Luego del lanzamiento de ‘Tropicoqueta’, la paisa anunció que se había encontrado con el artista mexicano para grabar el video musical de la colaboración.

La ‘Bichota’ comentó bastante emocionada que, tras meses de conversar con Solís, por fin lo iba a conocer en persona.

Por ahora, el video musical no tiene fecha de lanzamiento, pero será la primera vez que ambos compartirán pantalla.