NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Karol G

Así fue la emotiva presentación de Karol G y Marco Antonio Solís cantando por primera vez su colaboración ‘Coleccionando Heridas’ en los Latin Grammy

noviembre 14, 2025
Por: Diana Pérez
Karol G y Marco Antonio Solís | Foto: AFP
En su paso por la alfombra roja, Solís comentó que: “Karol ha sido muy amable”.

Durante la edición número 26 de los premios Latin Grammy la cantante colombiana Karol G se tomó el escenario para compartir un emotivo dueto con el cantautor mexicano Marco Antonio Solís.

Los artistas se tomaron el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para interpretar su tema “Coleccionando heridas”, canción que pertenece al sexto álbum de estudio de la paisa titulado ‘Tropicoqueta’.

La colombiana apareció sobre el escenario luciendo una blusa naranja con uno jean descaderado, dándole continuidad a la estética que ha manejado para este álbum.

Mientras que el intérprete de ‘Si no te hubieras ido’ lució un traje en tonos pastel para su presentación junto a Karol.

o

En medio de la presentación, Karol y Marco Antonio soltaron un momento sus micrófonos para bailar al ritmo de la emotiva balada.

El cierre del espectáculo fue una sonrisa cómplice y un abrazo que demostró el cariño y admiración mutua.

La interpretación de los dos causó furor entre los presentes y los usuarios en las diferentes redes sociales.

“Hermosa presentación”, “Esto era lo que mi corazón necesitaba”, “Realmente amo la dupla de Karol G junto a Marco Antonio Solís”, “Dos generaciones juntas haciendo historia”, “Coleccionando heridas no es solo una canción, es un sentimiento”, son algunos de los comentarios.

Antes de la presentación, en su paso por la alfombra roja de la premiación, Solís comentó sobre su colaboración que: “Karol ha sido muy amable”.

“Tenía el deseo de hacer una canción juntos, de corazón. Para mí fue una grata sorpresa. la gente le ha gustado y qué mejor que presentarla aquí, en los Latin Grammy”, añadió.

Luego del lanzamiento de ‘Tropicoqueta’, la paisa anunció que se había encontrado con el artista mexicano para grabar el video musical de la colaboración.

La ‘Bichota’ comentó bastante emocionada que, tras meses de conversar con Solís, por fin lo iba a conocer en persona.

Por ahora, el video musical no tiene fecha de lanzamiento, pero será la primera vez que ambos compartirán pantalla.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Shakira | Foto: AFP
Shakira

Shakira se convirtió en Gazelle en el video musical de ‘Zoo’ para la banda sonora de la película ‘Zootopia 2’

Premios Grammy / FOTO: EFE
Latin Grammy

Así se vivió inesperado beso de hombres que integran aclamado dúo sudamericano con el que celebraron su victoria en los Latin Grammy

Foto referencia | Canva
Inteligencia Artificial

Revuelo en el mundo de la música: artista country hecho con IA se posiciona en la cima de listado Billboard

Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Shakira | Foto: AFP
Shakira

Shakira se convirtió en Gazelle en el video musical de ‘Zoo’ para la banda sonora de la película ‘Zootopia 2’

Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro

Petro defiende a Maduro y arremete contra María Corina Machado: "Es una persona despreciable la que invita a invadir su propio país"

Dos anillos de radio | Foto The Royal Astronomical Society
Universo

Astrónomos detectan un misterioso círculo de radio doble, el fenómeno más extraño del universo: ¿Qué lo ocasiona?

Donald Trump - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump lanzó dura advertencia contra carteles de la droga tras ataques en el Caribe y el Pacífico: "Les golpearemos muy duro"

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez

"Podría convertirse en uno de los grandes bombazos": este es el club que pica en punta en la carrera por fichar al colombiano James Rodríguez tras su salida del León

Claudia Sheinbaum - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"No estamos de acuerdo": presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas

