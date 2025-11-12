NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con el programa La Tarde de NTN24, el exfuncionario de Estados Unidos se refirió a las operaciones de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico.

Jim Shedd, exagente de la DEA, analizó en NTN24 el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según argumentó Shedd, durante décadas los “gobiernos comunistas, bajo la idea de que son socialistas, han usado el narcotráfico como arma política contra Estados Unidos”.

En ese contexto, citó casos históricos como el encauzamiento en los años 80 un comandante de la Marina Cubana y un embajador de Cuba por narcotráfico, así como la participación de figuras como Manuel Noriega, Evo Morales y Daniel Ortega en operaciones de tráfico de drogas.

Respecto a la capacidad militar del despliegue estadounidense cerca de la costa venezolana, que recientemente sumó al portaviones USS Gerald R. Ford, Shedd aseguró que “es imposible, bajo ninguna circunstancia, que las fuerzas armadas de Venezuela puedan enfrentarse a esta Armada que está frente a sus aguas”.

“Si ellos creen que pueden ni siquiera aguantar 24 horas, van a salir perdiendo”, sentenció.

Por otro lado, aseveró que si que se quiere preservar las instituciones militares en el país, “tienen que entregar a los individuos que son buscados, Diosdado Cabello, Padrino y Maduro” y “reconstruir ese Ejército que ha estado dominado por Cuba”.

“Vamos a ver qué pasa en los próximos días porque ya llegó el portaviones (...) No creo que Estados Unidos y, sobre todo este presidente, haya puesto esta fuerza militar enfrente de la República de Venezuela y no va a pasar nada”, concluyó.

