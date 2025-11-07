NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Nasa

Trump nominó por segunda vez a multimillonario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para dirigir la NASA

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
NASA - AFP
Trump hizo el anuncio en Truth Social seis meses después de mostrar su interés por el perfil del empresario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó una vez más al empresario multimillonario y exastronauta Jared Isaacman para el cargo de director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Es la segunda vez que el mandatario republicano nomina para dicho cargo a Isaacman, empresario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, y quien fuera su mano derecha en la política de reducir el tamaño del gobierno federal.

Trump hizo el anuncio en Truth Social seis meses después de mostrar su interés por el perfil del multimillonario para la dirección de la NASA, así como meses después de su distanciamiento de Musk.

"La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desvelar los misterios del universo y promover la nueva economía espacial lo convierten en la persona ideal para dirigir la NASA", escribió Trump en la publicación en la plataforma digital.

De ser confirmado el perfil de Jared Isaacman por el Senado para dirigir la agencia espacial estadounidense, el exastronauta reemplazaría al secretario de Transporte, Sean Duffy, que ha ejercido como director interino.

Trump postuló inicialmente a Isaacman en mayo en medio de la disputa con Musk por un proyecto de ley fiscal, pero desistió por el apoyo del empresario a los demócratas, según explicó la Casa Blanca.

