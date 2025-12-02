Precandidato presidencial peruano fue víctima de presunto ataque armado cerca de Lima

Rafael Belaunde, precandidato a la Presidencia de Perú, salió ensangrentado pero ileso de un aparente ataque armado cerca de la capital del país, Lima, este martes 2 de diciembre.

Así lo informó la Policía Nacional, que aseguró que hombres armados en una motocicleta dispararon varias veces contra la camioneta en la que viajaba el político de 50 años.

"Se ha disparado contra el vehículo y contra él", señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola.

En un mensaje en X, la Policía aseguró que en el ataque "no se presentaron heridos".

Una de las imágenes divulgadas en las redes sociales muestra al parabrisas del vehículo con varios impactos de bala, mientras que en otra se observa al político con rastros de sangre en su ropa y en su rostro.

Al parecer, las sangre habría sido por cortes provocados por los vidrios rotos, según se aprecia en las imágenes.

Las autoridades policiales indicaron que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Cerro Azul, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de Lima.

Belaunde se desempeñó en el pasado como ministro de Energía. Además, es fundador del partido de derecha Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaunde.

El político aspira a la Presidencia de Perú en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril.