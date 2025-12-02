NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Perú

Precandidato presidencial peruano fue víctima de presunto ataque armado cerca de Lima

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataque a precandidato peruano
La Policía aseguró que en el ataque "no se presentaron heridos".

Rafael Belaunde, precandidato a la Presidencia de Perú, salió ensangrentado pero ileso de un aparente ataque armado cerca de la capital del país, Lima, este martes 2 de diciembre.

o

Así lo informó la Policía Nacional, que aseguró que hombres armados en una motocicleta dispararon varias veces contra la camioneta en la que viajaba el político de 50 años.

"Se ha disparado contra el vehículo y contra él", señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola.

o

En un mensaje en X, la Policía aseguró que en el ataque "no se presentaron heridos".

Una de las imágenes divulgadas en las redes sociales muestra al parabrisas del vehículo con varios impactos de bala, mientras que en otra se observa al político con rastros de sangre en su ropa y en su rostro.

Al parecer, las sangre habría sido por cortes provocados por los vidrios rotos, según se aprecia en las imágenes.

Las autoridades policiales indicaron que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Cerro Azul, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de Lima.

Belaunde se desempeñó en el pasado como ministro de Energía. Además, es fundador del partido de derecha Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaunde.

El político aspira a la Presidencia de Perú en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril.

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

