Jueves, 22 de enero de 2026
Administración Trump

Administración Trump rechazará ayuda exterior para no promover programas sobre la "ideología de género" y diversidad

enero 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Desde la campaña electoral, que lo llevó de regreso a la Casa Blanca, Trump ha arremetido contra las políticas de apoyo a los derechos de las personas transgénero y las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Este jueves se conoció que la administración del presidente Trump rechazará miles de millones de dólares en potencial ayuda exterior para no promover la "ideología de género" y la diversidad, dos de sus blancos frecuentes.

Según un funcionario estadounidense, la medida sería una ampliación de la llamada "política de Ciudad de México" del Departamento de Estado.

Mediante esta política, desde el expresidente Ronald Reagan los gobiernos del Partido Republicano han prohibido el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que practican o promueven el aborto.

El Departamento de Estado hará pública el viernes la expansión de la norma, que evitará que la asistencia financie "no solo al aborto como método de planificación familiar, sino también la ideología de género y la ideología de equidad discriminatoria", señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

La política debe abarcar los 8.000 millones de dólares que destina Estados Unidos a salud mundial, además del conjunto de la ayuda exterior del país que sobrepasa los 30.000 millones de dólares.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la norma afectará a oenegés internacionales y estadounidenses.

Además, el impacto exacto está por verse, ya que la administración Trump ya ha recortado drásticamente la asistencia exterior, incluido el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), que era el mayor proveedor gubernamental de ayuda del mundo.

Su gobierno ha buscado impedir que las atletas transgénero participen en deportes femeninos y revirtió la decisión de su antecesor, Joe Biden, de permitir un marcador "X" para indicar el género en los pasaportes.

Trump sostiene que la educación y las políticas de empleo destinadas a reparar el racismo histórico constituyen en realidad una forma de discriminación contra la población blanca, mayoritaria en Estados Unidos.

Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

