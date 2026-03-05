Cuba reconecta su red eléctrica tras nuevo apagón masivo

Cuba restableció este jueves su red eléctrica, un día después de que una avería agravada por la falta de combustible debido al cerco energético de Estados Unidos dejara sin luz a dos tercios del país.

Los apagones se han incrementado desde que la administración de Donald Trump impuso al régimen de Cuba un bloqueo energético de facto tras la captura de Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla.

El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión "inesperada" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas.

Las autoridades precisaron que, aunque una avería en la principal termoeléctrica del país fue "el detonante de la caída", la "causa fundamental" fue "la debilidad del sistema eléctrico por la indisponibilidad de combustible" para alimentar generadores de apoyo.

La generación del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

Además, los cubanos soportan a diario larguísimos cortes programados. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó a Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa el régimen de Cuba para la seguridad nacional de EE. UU., debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

Entretanto, la Habana acusa a Trump de querer "asfixiar" la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.