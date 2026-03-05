NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Cuba

Cuba reconecta su red eléctrica tras nuevo apagón masivo

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba - AFP
Cuba - AFP
La isla ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

Cuba restableció este jueves su red eléctrica, un día después de que una avería agravada por la falta de combustible debido al cerco energético de Estados Unidos dejara sin luz a dos tercios del país.

Los apagones se han incrementado desde que la administración de Donald Trump impuso al régimen de Cuba un bloqueo energético de facto tras la captura de Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla.

El centro y el oeste del país, incluida la capital, estuvieron sin electricidad desde el miércoles a mediodía debido a una avería que provocó una desconexión "inesperada" de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la principal de la isla, según informó el Ministerio de Energía y Minas.

Las autoridades precisaron que, aunque una avería en la principal termoeléctrica del país fue "el detonante de la caída", la "causa fundamental" fue "la debilidad del sistema eléctrico por la indisponibilidad de combustible" para alimentar generadores de apoyo.

o

La generación del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

Además, los cubanos soportan a diario larguísimos cortes programados. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó a Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa el régimen de Cuba para la seguridad nacional de EE. UU., debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

Entretanto, la Habana acusa a Trump de querer "asfixiar" la economía de la isla comunista, sometida a embargo estadounidense desde 1962 y que en los últimos años ha sufrido un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

Temas relacionados:

Cuba

Apagones

Estados Unidos

Combustible

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Incautación de buque petrolero (Departamento de Guerra de Estados Unidos)
Caribe

Departamento de Guerra revela imágenes de incautación tras larga persecución hasta el océano Índico a buque que "desafió" cuarentena en el Caribe

Cuba | Foto Canva
Cuba

Análisis de imágenes satelitales de Bloomberg muestran caída de la luz nocturna en un 50%

Bandera de China / FOTO: EFE
China

China enviará a un emisario especial a Oriente Medio para labores de mediación

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Incautación de buque petrolero (Departamento de Guerra de Estados Unidos)
Caribe

Departamento de Guerra revela imágenes de incautación tras larga persecución hasta el océano Índico a buque que "desafió" cuarentena en el Caribe

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Colombia

Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia de Colombia, denuncia amenazas en su contra por parte de la guerrilla del ELN

Cuba | Foto Canva
Cuba

Análisis de imágenes satelitales de Bloomberg muestran caída de la luz nocturna en un 50%

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Bandera de China / FOTO: EFE
China

China enviará a un emisario especial a Oriente Medio para labores de mediación

Gasolina - Foto EFE
Venezuela

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Aprueban proyecto de ley para que aeropuerto de Florida sea rebautizado con el nombre del presidente Donald Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre