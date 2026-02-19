NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Humo en la cabina de un avión obliga la evacuación y cierre temporal del aeropuerto de Newark, Estados Unidos

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Vuelo de JetBlue - Foto de referencia de EFE
Vuelo de JetBlue - Foto de referencia de EFE
El vuelo 543 de JetBlue despegó poco después de las 5:30 p.m. de este miércoles con destino a West Palm Beach.

Un avión de JetBlue realizó un aterrizaje de emergencia en la noche de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark tras detectar humo en la cabina, lo que llevó a la evacuación de los pasajeros y al cierre temporal del aeropuerto.

De acuerdo con la Autoridad Portuaria, el Airbus A320 tuvo un “problema en el motor” y, tras 17 minutos de vuelo, realizó un aterrizaje de emergencia de regreso en Newark.

“Simplemente vamos a salir de la pista y dejaremos que los bomberos y rescatistas revisen que el motor, el motor número uno, esté bien”, dijo un piloto a los controladores aéreos en un audio captado por el sitio web LiveATC.net.

o

Tras aterrizar y debido a la gran cantidad de humo, el piloto pidió a todos los ocupantes evacuar el avión. “Tenemos humo en la parte trasera. Vamos a tener que evacuar aquí en un segundo”, dijo.

“Atención a todas las aeronaves, el Aeropuerto de Newark está cerrado”, anunció el controlador aéreo.

Tras la emergencia, la Administración Federal de Aviación, reportó que no hubo heridos y anunció el cierre temporal del aeropuerto.

“La seguridad es la principal prioridad de JetBlue”, dijo la aerolínea en un comunicado.“Estamos enfocados en apoyar a nuestros clientes y miembros de la tripulación y trabajaremos estrechamente con las autoridades federales correspondientes para investigar lo ocurrido”, precisó.

Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

