Humo en la cabina de un avión obliga la evacuación y cierre temporal del aeropuerto de Newark, Estados Unidos

Un avión de JetBlue realizó un aterrizaje de emergencia en la noche de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark tras detectar humo en la cabina, lo que llevó a la evacuación de los pasajeros y al cierre temporal del aeropuerto.

De acuerdo con la Autoridad Portuaria, el Airbus A320 tuvo un “problema en el motor” y, tras 17 minutos de vuelo, realizó un aterrizaje de emergencia de regreso en Newark.

“Simplemente vamos a salir de la pista y dejaremos que los bomberos y rescatistas revisen que el motor, el motor número uno, esté bien”, dijo un piloto a los controladores aéreos en un audio captado por el sitio web LiveATC.net.

VEA TAMBIÉN Un bombardero B-52 acompañado de varios aviones de guerra FA-18 vuelan cerca de la costa de Venezuela o

Tras aterrizar y debido a la gran cantidad de humo, el piloto pidió a todos los ocupantes evacuar el avión. “Tenemos humo en la parte trasera. Vamos a tener que evacuar aquí en un segundo”, dijo.

“Atención a todas las aeronaves, el Aeropuerto de Newark está cerrado”, anunció el controlador aéreo.

Tras la emergencia, la Administración Federal de Aviación, reportó que no hubo heridos y anunció el cierre temporal del aeropuerto.

“La seguridad es la principal prioridad de JetBlue”, dijo la aerolínea en un comunicado.“Estamos enfocados en apoyar a nuestros clientes y miembros de la tripulación y trabajaremos estrechamente con las autoridades federales correspondientes para investigar lo ocurrido”, precisó.