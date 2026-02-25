Trinidad y Tobago critica a la CARICOM por su apoyo a Maduro pese a que amenazó a dos miembros de la región

Este miércoles, la primera ministra de Trinidad y Tobago ofreció fuertes declaraciones en el marco 50° Reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) .

Persad-Bissessar en su discurso señaló que “tomamos nota muy atenta de lo que sucedió en el caribe en 2025, cuando mi gobierno eligió prestar apoyo a EE. UU. contra el régimen de Nicolás Maduro y a pesar de las repetidas amenazas contra dos compañeros miembros de CARICOM desde Venezuela”.

“La mayoría parte de CARICOM se opuso a los dos, solo dos fueron amenazados, uno era Guayana todavía bajo amenaza, dije abiertamente que si tocan a Guyana, Trinidad y Tobago estarán ahí con ustedes y de pie con ustedes”, explicó la primera ministra.

Consternada, dijo que “la otra Trinidad y Tobago todavía estamos amenazados por Venezuela (…) ¿Cómo podría el Caribe ser una zona de paz?, cuando un dictador narco que encarceló y mató a miles de civiles y opositores, más de trescientas personas de la oposición en Venezuela han sido liberadas y fueron encarceladas por la política” del régimen, detalló.

Además, recordó que “cuando ese régimen amenazaba con violencia a dos estados miembros de CARICOM, no había voz de la” organización.

VEA TAMBIÉN El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, presentó renuncia a la Asamblea Nacional o

No obstante, resaltó “la cooperación que tuvimos con los Estados Unidos”, puesto que “gracias al presidente Trump, gracias al secretario Rubio y al ejército de los Estados Unidos”, “hoy” Trinidad y Tobago se mantiene “firmes contra el narcotráfico y el contrabando de armas que se originó en Venezuela”, concluyó Persad-Bissessar.