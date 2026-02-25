Trinidad y Tobago critica a la CARICOM por su apoyo a Maduro pese a que amenazó a dos miembros de la región
Este miércoles, la primera ministra de Trinidad y Tobago ofreció fuertes declaraciones en el marco 50° Reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) .
Persad-Bissessar en su discurso señaló que “tomamos nota muy atenta de lo que sucedió en el caribe en 2025, cuando mi gobierno eligió prestar apoyo a EE. UU. contra el régimen de Nicolás Maduro y a pesar de las repetidas amenazas contra dos compañeros miembros de CARICOM desde Venezuela”.
“La mayoría parte de CARICOM se opuso a los dos, solo dos fueron amenazados, uno era Guayana todavía bajo amenaza, dije abiertamente que si tocan a Guyana, Trinidad y Tobago estarán ahí con ustedes y de pie con ustedes”, explicó la primera ministra.
Consternada, dijo que “la otra Trinidad y Tobago todavía estamos amenazados por Venezuela (…) ¿Cómo podría el Caribe ser una zona de paz?, cuando un dictador narco que encarceló y mató a miles de civiles y opositores, más de trescientas personas de la oposición en Venezuela han sido liberadas y fueron encarceladas por la política” del régimen, detalló.
Además, recordó que “cuando ese régimen amenazaba con violencia a dos estados miembros de CARICOM, no había voz de la” organización.
No obstante, resaltó “la cooperación que tuvimos con los Estados Unidos”, puesto que “gracias al presidente Trump, gracias al secretario Rubio y al ejército de los Estados Unidos”, “hoy” Trinidad y Tobago se mantiene “firmes contra el narcotráfico y el contrabando de armas que se originó en Venezuela”, concluyó Persad-Bissessar.