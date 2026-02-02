Diosdado Cabello reacciona a la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez con comentario en el que apunta a limitar la propuesta

En las últimas horas Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, se pronunció acerca de la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez.

El participe del régimen en medio de su reacción hizo un comentario en el que apunta a limitar la propuesta hecha Rodríguez, la nueva cabeza del régimen de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Dijo que esa ley no los iba a “detener”, y que se necesita “una revisión”. “Toda ley de amnistía tiene una lista, una revisión de acuerdo a los delitos que la gente haya cometido, los que puedan ser sujetos a ese beneficio, por la paz y tranquilidad de este país”.

Sin pruebas además volvió a victimizar a los presos políticos, detenidos por la justicia venezolana afín al régimen. “Han cometido delitos y hechos condenables, no hay ninguna duda en ese sentido”, afirmó.

En ese sentido, envió un mensaje a los presos y dijo que “ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad de hacer política como es, como corresponde sin pensar en quemar vivos a seres humanos, sin pensar en asesinar a su propia gente, montarle celadas para asesinar, sin pensar en quemar autobuses, sistemas de transporte, sin pensar asesinar al presidente Nicolás Maduro”.

Prosiguió y dijo “sin pensar en ponerle bombas a personas que decidieron que eran objetivos políticos, y esta ley de amnistía es una iniciativa del gobierno nacional, presenta la iniciativa, la presidente encargada y como toda ley podemos revisar la historia”.

De igual manera, enfatizó en que no era la primera vez que había una ley de amnistía, y que “el comandante Chávez” hizo “la primera ley de los últimos tiempos”. “Se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente y tenía que ver con la revisión de todos los casos pendientes de los compañeros de los movimientos revolucionarios de los años 60 en Venezuela”.

“Después el comandante Chávez aprobó un indulto, luego una ley de amnistía, igual lo hizo el compañero Nicolás Maduro, en el indulto de la ley de amnistía del comandante Chávez, incluyó a alguien que no aprende, un dañado le decimos, un Leopoldo López”, concluyó.