NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Accidente aéreo

Alcalde de Ocaña revela detalles del accidente aéreo que cobró la vida de 15 personas en Colombia: "Yo hice ese mismo recorrido"

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El alcalde municipal de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, ofreció una entrevista en NTN24 en donde aseguró que realizó “el mismo recorrido ocho o diez veces”.

Emiro Cañizares Plata, alcalde del municipio de Ocaña (Norte de Santander), se refirió en NTN24 a la tragedia aérea que cobró la vida de 15 personas y enlutó a Colombia estos días.

El hecho tuvo lugar el miércoles 28 de enero cuando la aeronave HK-4709 de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, fue localizada siniestrada tras haber perdido comunicación.

o

Según Cañizares Plata, quien aseguró que había utilizado el servicio en múltiples ocasiones, el lugar donde ocurrió la tragedia es “una región que está entre 1.300 y 1.600 metros sobre el nivel del mar” y es “un territorio dedicado a la agricultura de ciclo corto”.

“Es la parte más alta ahí. Después de eso, el avión, digamos, supera lo más alto y debería estar empezando ya a descender para llegar al aeropuerto de Aguas Claras (...) Generalmente sobre estas montañas, pues hay nubosidad (...) Yo hice ese mismo recorrido ocho o diez veces en la misma, creo yo, aeronave del accidente o en una similar”, aseguró.

o

Por otro lado, el alcalde municipal indicó que usando el servicio “nunca hubo mayores contratiempos”, por lo que dijo que espera “un resultado muy contundente de parte de la Aeronáutica Civil y del equipo de Satena para que pronto haya una respuesta oficial”.

“Es triste, es lamentable (...) porque por lo general hay expectativas de sobrevivientes y esto es un hecho trágico, donde mueren los trece pasajeros y los dos tripulantes”, añadió.

Temas relacionados:

Accidente aéreo

Tragedia

Muertos

Colombia

Avión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Ocaña revela detalles del accidente aéreo que cobró la vida de 15 personas en Colombia: "Yo hice ese mismo recorrido"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Explosiones en Venezuela

Régimen de Maduro señala a Estados Unidos de las explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Hernán Torres, técnico de Millonarios - Foto: EFE
Millonarios

Millonarios tendría en su lista tres candidatos para reemplazar a Hernán Torres: uno de ellos tiene pasado en La Vinotinto

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Explosiones en Venezuela

Régimen de Maduro señala a Estados Unidos de las explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela

J balvin y JLO - AFP
J Balvin

J Balvin volverá al Super Bowl, pero ahora como capitán en un partido previo a la final

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Hernán Torres, técnico de Millonarios - Foto: EFE
Millonarios

Millonarios tendría en su lista tres candidatos para reemplazar a Hernán Torres: uno de ellos tiene pasado en La Vinotinto

Salomón Rondón, delantero del Pachuca - Foto: EFE
Salomón Rondón

Así fue el gol de Salomón Rondón con su nuevo equipo tras su regreso del fútbol español

Obra restaurada de Cristo en España - AFP
Redes sociales

Murió la mujer que se hizo famosa por su peculiar restauración a un retrato de Cristo que después se convirtió en meme

Petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto EFE de referencia
Buque petrolero

Cerca de 12 petroleros cargados salieron de Venezuela en "modo oscuro" tras captura de Maduro, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre