Alcalde de Ocaña revela detalles del accidente aéreo que cobró la vida de 15 personas en Colombia: "Yo hice ese mismo recorrido"

Emiro Cañizares Plata, alcalde del municipio de Ocaña (Norte de Santander), se refirió en NTN24 a la tragedia aérea que cobró la vida de 15 personas y enlutó a Colombia estos días.

El hecho tuvo lugar el miércoles 28 de enero cuando la aeronave HK-4709 de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña, fue localizada siniestrada tras haber perdido comunicación.

Según Cañizares Plata, quien aseguró que había utilizado el servicio en múltiples ocasiones, el lugar donde ocurrió la tragedia es “una región que está entre 1.300 y 1.600 metros sobre el nivel del mar” y es “un territorio dedicado a la agricultura de ciclo corto”.

“Es la parte más alta ahí. Después de eso, el avión, digamos, supera lo más alto y debería estar empezando ya a descender para llegar al aeropuerto de Aguas Claras (...) Generalmente sobre estas montañas, pues hay nubosidad (...) Yo hice ese mismo recorrido ocho o diez veces en la misma, creo yo, aeronave del accidente o en una similar”, aseguró.

Por otro lado, el alcalde municipal indicó que usando el servicio “nunca hubo mayores contratiempos”, por lo que dijo que espera “un resultado muy contundente de parte de la Aeronáutica Civil y del equipo de Satena para que pronto haya una respuesta oficial”.

“Es triste, es lamentable (...) porque por lo general hay expectativas de sobrevivientes y esto es un hecho trágico, donde mueren los trece pasajeros y los dos tripulantes”, añadió.