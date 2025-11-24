NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Aerolíneas

Aerocivil de Colombia confirma que 1.500 viajeros han sido afectados por cancelaciones de vuelos a Venezuela: revela aerolíneas que siguen operando

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Vuelos cancelados- Foto: EFE
Las aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos tras la alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia informó que al menos 1.500 viajeros han resultado afectados por cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que advierte sobre “actividad militar” y amenazas crecientes en el espacio aéreo venezolano y el sur del mar Caribe.

“Las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá”, indicó la Aerocivil en una nota de prensa.

De acuerdo con Álvaro Giovanni Mujica, secretario de Autoridad Aeronáutica, no obstante, algunas compañías, como Satena y Wingo, han mantenido su operación regular.

Respecto a los desvíos de rutas de aerolíneas europeas y sudamericanas que normalmente sobrevuelan territorio venezolano, “la Aerocivil fortaleció sus capacidades de vigilancia, control y comunicaciones para garantizar la prestación segura de servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo colombiano”.

Ante las afectaciones, la Aeronáutica Civil realizará una reunión clave con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas para coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones a la mayor brevedad posible.

Cabe señalar que varias aerolíneas comerciales, entre las que se cuentan Avianca, TAP y Gol, cancelaron sus vuelos desde el sábado pasado desde Venezuela, según Flightradar24 y el sitio web oficial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La española Iberia también anunció la cancelación de sus vuelos a Caracas desde el lunes hasta nuevo aviso. El vuelo de la compañía española, programado para el sábado a Madrid desde la capital venezolana, partió.

"La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país", declaró a Reuters un portavoz de Iberia.

Las aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos el sábado después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera el viernes sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó en una nota de prensa tras el anuncio de la FAA que está tomando medidas tras el aviso de seguridad.

La entidad colombiana indicó que ha solicitado, “con carácter urgente”, a todos los operadores aéreos comerciales que utilizan esta región, la presentación de un análisis interno exhaustivo sobre el impacto directo y las implicaciones del aviso de la FAA “en sus rutas y operaciones actuales”.

La entidad, a su vez, reafirmó que “la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable”.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros: las tripulaciones”, mencionó.

La FAA emitió, el viernes, una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), abarca gran parte del espacio aéreo venezolano y señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

