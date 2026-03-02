Base militar británica en Chipre entra en alerta tras ataque con dron

Durante la noche del domingo se registraron varias explosiones, una de ellas en la base militar de Akrotiri, ubicada al extremo sur de Chipre, cerca de la localidad de Limasol.

De acuerdo con la información del Gobierno de Chipre, dos drones de origen desconocido que se dirigían hacia la base militar británica de Akrotiri, han sido neutralizados.

“Dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia la base británicas en Akrotiri fueron interceptados a tiempo”, escribió en la red social X, Konstantinos Letymbiotis, portavoz del Gobierno chipriota.

El dron tipo Shaded, desarrollados por Irán, impactó poco después de la medianoche en la base militar de Akrotiri, causando daños materiales menores. Este episodio sería el primer ataque contra la fuerza aérea británica (RAF) desde 1986.

Cabe resaltar que previo al evento, el primer ministro, Keir Starmer, había anunciado una mayor participación del Reino Unidos en la operación militar contra Irán y la autorización para que la aviación de los Estados Unidos utilice algunas instalaciones militares británicas.

Posterior al impacto, autoridades citadas por el diario Cyprus Mail se declararon en estado de “amenaza de seguridad” a medianoche, además, se ordenó al personal refugiarse en sus hogares y estar alejados de las ventanas.

Por su parte, el aeropuerto internacional de Pafos, en la costa occidental de Chipre y a unos 60 kilómetros de la base, reanudo su actividad tras haber sido evacuado después de recibir informaciones de la presencia de una aeronave no tripulada.

Hasta ahora, la última información disponible recalcó que el personal militar continua en investigaciones sobre el origen y la autoría de las explosiones en la base.

Cabe resaltar que Chipre se encuentra a unos 300 kilómetros de Israel y a unos 250 Km de la costa del Líbano, donde opera el grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán y considerado terrorista por la Unión Europea.