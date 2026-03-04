EE. UU. confirma operaciones conjuntas contra el narcotráfico en Ecuador: "estamos tomando medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas"

El mando militar de Estados Unidos responsable de los ataques contra embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico confirmó que inició operaciones conjuntas con Ecuador para combatir ese flagelo.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTCHOM) informó en la red social X que ambos países habían lanzado maniobras militares contra "organizaciones terroristas designadas" en Ecuador, junto a un video en el que se veía el sobrevuelo de helicópteros.

"Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios de América Latina y el Pacífico para combatir el flagelo del narcoterrorismo", dijo el ejército norteamericano en una publicación en X.

"Juntos, estamos tomando medidas decisivas para hacer frente a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio", añadió.

Este anuncio se produce un día después de que Quito anunciara que Washington se había sumado a una "nueva fase" en su guerra contra las drogas.

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cercano al estadounidense Donald Trump, afirmó que Washington se encontraba entre los "aliados de la región" que participaban en estas nuevas operaciones contra los cárteles de la droga, que utilizan los puertos de su país para enviar cocaína de contrabando en los mercados internacionales.

Previamente, Noboa se reunió en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur.

En la cita abordaron planes de "intercambio de información y coordinación operativa" en aeropuertos y puertos, señaló la Presidencia en un comunicado.

Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través de la vecina Ecuador.

El tráfico de narcóticos ha desatado una sangrienta guerra territorial que ha convertido a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más mortíferos en pocos años.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder, en 2023.