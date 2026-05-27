"Un entramado histórico de corrupción en Venezuela": exembajador Orlando Viera sobre los lingotes de oro y el escándalo Zapatero que lo vincularía con Delcy Rodríguez

El diario El Mundo de España, basado en datos del expediente judicial, reveló que un mensaje a través de la red social Signal —que se suponía altamente segura— permitió a investigadores franceses detectar una aparente negociación de al menos cinco toneladas de oro de origen venezolano y alertar a la justicia española, que finalmente abrió la causa e imputó a José Luis Rodríguez Zapatero.

Las revelaciones del diario se dan luego del aplazamiento de dos semanas concedido por el juez de la audiencia nacional para la declaración que tendrá que rendir el expresidente socialista como investigado por blanqueo de capitales en asocio con el régimen de Venezuela.

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Los nuevos hallazgos de la justicia española arrojan pistas sobre los alcances de la presunta trama corrupta del círculo de Zapatero que estaría vinculada con el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, a cargo de la dictadura desde la operación militar en Caracas por parte de Estados Unidos que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, que enfrentan cargos de narcotráfico.

Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, quien analizó este tema en La Mañana de NTN24, celebró que "se detecten cinco toneladas que es la punta de un iceberg de un entramado histórico de corrupción en Venezuela y ahora le toque a España", donde aún está presente "la institucionalidad de la justicia".

Para el exembajador es importante que en España este tipo de situaciones no generen "una concha de protección o de impunidad a quienes se presentan como responsables así hayan sido expresidentes del Gobierno español y cualquier autoridad del Gobierno español".

Sin embargo, considera que en Venezuela existe "el peligro de la inmunidad", donde "no solamente ha habido una larga, extensa y dolorosa cadena de crímenes contra la humanidad, de torturas, de persecución, de encarcelamiento, de desapariciones forzosas", sino que no hay una corte penal que resuelva estos casos.