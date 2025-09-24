NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Aeropuerto de Maiquetía

Aeronáutica de Venezuela entrega nuevos detalles sobre accidente en el aeropuerto de Maiquetía

septiembre 24, 2025
Por: Luis Cifuentes
Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - Foto: EFE/Captura de video
El ente dio a conocer que una aeronave Learjet 55 se estrelló al momento de despegar del aeropuerto Simón Bolívar.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela brindó detalles sobre el accidente aéreo de este miércoles en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, Venezuela.

Desde su cuenta de Instagram, el ente dio a conocer que una aeronave Learjet 55 se estrelló al momento de despegar del aeropuerto Simón Bolívar.

Hoy miércoles a las 12:52 pm (HLV) una aeronave Learjet 55, despegando del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado La Guaira, se precipitó a tierra”, indicó el organismo.

A su vez, señaló que dos pasajeros de la aeronave fueron rescatados con vida y se encuentran estables.

Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables”, señaló el INAC.

En ese sentido, explicó que “se activó la Junta de Investigación de Accidentes, de acuerdo con lo exigido por la Autoridad Aeronáutica, para dar con los hechos que generaron el accidente”.

No obstante, la dependencia estatal no informó sobre víctimas mortales o la cantidad de pasajeros afectados, además de los dos que fueron rescatados.

Usuarios en redes reportaron el accidente aéreo y divulgaron imágenes de una humarada de color negro sobre una de las pistas del aeropuerto. Incluso, el accidente provocó que la operación aérea fuera suspendida.

Ante el hecho, varios camiones de bomberos y personal de Protección Aeronáutica se trasladaron a la zona del accidente para controlar la situación.

