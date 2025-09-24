Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Usuarios han reportado en los últimos minutos un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía que sirve a Caracas, la capital de Venezuela.

En redes sociales han circulado imágenes de una humarada de color negro sobre una de las pistas del aeropuerto.

El accidente provocó que la operación aérea fuera suspendida; no obstante, hasta el momento no hay información oficial sobre lo sucedido.

VEA TAMBIÉN “Hay una complicidad histórica que se develará”: reacciones en rechazo a los discursos de Petro y Lula en defensa de Maduro o

Según han detallado algunos, usuarios en redes sociales la aeronave afectada sería una avioneta pequeña que se habría incendiado, aunque se desconocen las causas del siniestro.

Los internautas que se encuentran en la zona han publicado distintos videos en donde se observa una gran nube de humo que ha llamado la atención de los transeúntes.

Ante el hecho, varios camiones de bomberos y personal de Protección Aeronáutica se trasladaron a la zona del accidente para controlar la situación.

La avioneta pequeña se habría estrellado al momento del aterrizaje, según se ha podido conocer extraoficialmente. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas.