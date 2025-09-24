¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro anunció que evalúa declarar un 'Estado de Conmoción' exterior en medio del despliegue marítimo de Estados Unidos en el sur del Caribe contra narcoterroristas, entre ellos el Cartel de los Soles.

El régimen justificó la medida argumentando supuestas agresiones y amenazas extranjeras. “El primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas, o si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela”, dijo Maduro.

El estado de conmoción exterior es uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la Constitución venezolana. Se aplica en casos de conflicto externo que amenace la seguridad nacional y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los ocho días siguientes a su decreto.

Esta medida puede durar inicialmente 90 días, prorrogables por otros 90 con aprobación de la Asamblea Nacional. Entre sus implicaciones están: Restricción temporal de garantías constitucionales, excepto derechos fundamentales, medidas extraordinarias para restablecer el orden, limitaciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades y movilización de fuerzas armadas.

Al respecto, Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela, advierte que esta medida podría instrumentalizar la disidencia y "robustecer los mecanismos de represión".

"Vamos a poder estar en presencia de situaciones en las que se vaya a efectuar unas violaciones mucho más profundas, mucho más delicadas de las que ya existen en Venezuela", agregó.

En el ámbito internacional, Zambrano considera que esta medida podría aumentar las tensiones con Washington y reforzar alianzas con países como Rusia, China e Irán.

Destaca la importancia del activismo de la diáspora venezolana para denunciar posibles abusos ante instancias internacionales y asegura que es crucial mantener la presión diplomática sobre Venezuela.

“Estas decisiones puedan servir para robustecer la presión internacional y puedan servir para que se continúe todas las presiones, tanto de índole diplomático como de índole militar que se han estado efectuando en contra del estado venezolano, precisamente por la existencia de un gobierno, como lo ha dicho, sentencias, informes internacionales, un gobierno vinculado al narcotráfico, un gobierno vinculado a grupos delictivos y que opera más como una organización criminal que como un estado”, puntualizó.