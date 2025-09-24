NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista, advierte que esta medida podría instrumentalizar la disidencia y "robustecer los mecanismos de represión".

Nicolás Maduro anunció que evalúa declarar un 'Estado de Conmoción' exterior en medio del despliegue marítimo de Estados Unidos en el sur del Caribe contra narcoterroristas, entre ellos el Cartel de los Soles.

El régimen justificó la medida argumentando supuestas agresiones y amenazas extranjeras. “El primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas, o si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela”, dijo Maduro.

El estado de conmoción exterior es uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la Constitución venezolana. Se aplica en casos de conflicto externo que amenace la seguridad nacional y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los ocho días siguientes a su decreto.

o

Esta medida puede durar inicialmente 90 días, prorrogables por otros 90 con aprobación de la Asamblea Nacional. Entre sus implicaciones están: Restricción temporal de garantías constitucionales, excepto derechos fundamentales, medidas extraordinarias para restablecer el orden, limitaciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades y movilización de fuerzas armadas.

Al respecto, Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela, advierte que esta medida podría instrumentalizar la disidencia y "robustecer los mecanismos de represión".

"Vamos a poder estar en presencia de situaciones en las que se vaya a efectuar unas violaciones mucho más profundas, mucho más delicadas de las que ya existen en Venezuela", agregó.

En el ámbito internacional, Zambrano considera que esta medida podría aumentar las tensiones con Washington y reforzar alianzas con países como Rusia, China e Irán.

Destaca la importancia del activismo de la diáspora venezolana para denunciar posibles abusos ante instancias internacionales y asegura que es crucial mantener la presión diplomática sobre Venezuela.

“Estas decisiones puedan servir para robustecer la presión internacional y puedan servir para que se continúe todas las presiones, tanto de índole diplomático como de índole militar que se han estado efectuando en contra del estado venezolano, precisamente por la existencia de un gobierno, como lo ha dicho, sentencias, informes internacionales, un gobierno vinculado al narcotráfico, un gobierno vinculado a grupos delictivos y que opera más como una organización criminal que como un estado”, puntualizó.

Temas relacionados:

Venezuela

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Dictadura

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Efectos del discurso de Donald Trump en la ONU donde se refirió a Maduro como narcoterrorista

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Más de Política

Ver más
Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Cartel de Los Soles

Desde Argentina hasta República Dominicana: Estos son los países que han declarado el Cartel de los Soles como "organización terrorista"

Régimen de Maduro

Cabello amenazó con "apretar" a María Corina Machado pero se ensaña contra sus colaboradores y presos políticos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump/ Edificio CPI - Fotos EFE
Corte Penal Internacional

Estados Unidos está considerando sancionar a toda la Corte Penal Internacional, según Reuters

Foto: AFP
Charlie Kirk

Agente retirado del FBI revela los errores que habrían sido determinantes en el asesinato de Charlie Kirk

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Cartel de Los Soles

Desde Argentina hasta República Dominicana: Estos son los países que han declarado el Cartel de los Soles como "organización terrorista"

Venezuela ante Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Mundial

"Le fallamos al fútbol y a la arepa": Venezuela también perdió el Mundial de Desayunos ante sorpresivo país tras eliminación de la Copa del Mundo

Árbitros colombianos - Foto EFE
Árbitros

Lluvia de críticas luego de que se revelara cuánto cobran los árbitros del fútbol colombiano por partido

Nicolás Maduro - EFE
Rick Scott

Senador estadounidense Rick Scott pide que la recompensa por Maduro aumente a 100 millones de dólares "lo antes posible"

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda