NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Aeropuertos

Aeropuerto en Estados Unidos desmiente que vaya a prohibirle a sus pasajeros viajar en pijama tras polémico anuncio: "fue un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte"

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Aeropuerto en EE. UU. (EFE)
Aeropuerto en EE. UU. (EFE)
La vestimenta de los viajeros se ha convertido en un tema recurrente de conversación desde que el Departamento de Transporte lanzó, en el otoño pasado, una campaña sobre "La era dorada de los viajes".

Una situación de no creer ocurrió en las últimas horas luego de que un aeropuerto en Estados Unidos saliera desmentir que vaya a prohibir a sus pasajeros viajar en pijama.

El Aeropuerto Internacional de Tampa en Estados Unidos tuvo que salir a dar macha atrás un anunció que había hecho este jueves en redes sociales.

Desde la cuenta oficial del aeropuerto en la red social X se había anunciado que tras la prohibición de los zapatos Crocs en el aeropuerto ahora prohibirían las pijamas.

Parte del anuncio decía: "Sabemos que esta decisión puede molestar a algunos, pero ayúdennos a convertir el Aeropuerto de Tampa en el primer aeropuerto del mundo sin Crocs ni pijamas".

o

Esto generó indignación entre los internautas, por lo que el aeropuerto tuvo desmentir el anuncio anterior afirmando que se trataba de una broma.

Un portavoz del aeropuerto le comunico al medio USA Today que todo se trató de contenido satírico que suele compartir la cuenta en redes sociales.

"El Aeropuerto Internacional de Tampa comparte regularmente contenido desenfadado y satírico en redes sociales como parte de sus esfuerzos continuos por conectar con sus pasajeros", señaló el portavoz.

Y añadió que la publicación sobre la 'prohibición de los pijamas' fue " un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte".

La vestimenta de los viajeros se ha convertido en un tema recurrente de conversación desde que el Departamento de Transporte lanzó, en el otoño pasado, una campaña sobre "La era dorada de los viajes".

Entre sus sugerencias, el departamento recomienda vestirse elegantemente al ir al aeropuerto. "Evitemos llegar al aeropuerto en pantuflas y pijama", explicó entonces el secretario Sean Duffy en CNN.

Tras la publicación del Aeropuerto de Tampa, Duffy publicó un GIF de la serie de televisión The Office en su cuenta en X con un personaje diciendo "sí".

Temas relacionados:

Aeropuertos

Prohibición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Más de Actualidad

Ver más
Serguéi Lavrov - Foto AFP
Acuerdo nuclear

Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Serguéi Lavrov - Foto AFP
Acuerdo nuclear

Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ricardo Roa - EFE
Colombia

Fiscalía de Colombia anuncia imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por violación de topes en la campaña Petro Presidente

_Aida Quilcué, senadora colombiana - Foto: EFE
Colombia

Fiscalía en Colombia señala a las disidencias de las FARC como los responsables de secuestrar a la senadora Aida Quilcué

El vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt con inteligencia artificial que ha encendido las alarmas en Hollywood - EFE
Tom Cruise

El vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt con inteligencia artificial que ha encendido las alarmas en Hollywood

Ronald Araujo | Foto: EFE
Futbolistas

El jugador del Barcelona Ronald Araujo confesó que jugó durante un año y medio con depresión y ansiedad: "Al final nosotros somos personas más allá de futbolistas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre