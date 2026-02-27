Aeropuerto en Estados Unidos desmiente que vaya a prohibirle a sus pasajeros viajar en pijama tras polémico anuncio: "fue un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte"

Una situación de no creer ocurrió en las últimas horas luego de que un aeropuerto en Estados Unidos saliera desmentir que vaya a prohibir a sus pasajeros viajar en pijama.

El Aeropuerto Internacional de Tampa en Estados Unidos tuvo que salir a dar macha atrás un anunció que había hecho este jueves en redes sociales.

Desde la cuenta oficial del aeropuerto en la red social X se había anunciado que tras la prohibición de los zapatos Crocs en el aeropuerto ahora prohibirían las pijamas.

Parte del anuncio decía: "Sabemos que esta decisión puede molestar a algunos, pero ayúdennos a convertir el Aeropuerto de Tampa en el primer aeropuerto del mundo sin Crocs ni pijamas".

Esto generó indignación entre los internautas, por lo que el aeropuerto tuvo desmentir el anuncio anterior afirmando que se trataba de una broma.

Un portavoz del aeropuerto le comunico al medio USA Today que todo se trató de contenido satírico que suele compartir la cuenta en redes sociales.

"El Aeropuerto Internacional de Tampa comparte regularmente contenido desenfadado y satírico en redes sociales como parte de sus esfuerzos continuos por conectar con sus pasajeros", señaló el portavoz.

Y añadió que la publicación sobre la 'prohibición de los pijamas' fue " un guiño divertido a los debates actuales sobre la moda en el transporte".

La vestimenta de los viajeros se ha convertido en un tema recurrente de conversación desde que el Departamento de Transporte lanzó, en el otoño pasado, una campaña sobre "La era dorada de los viajes".

Entre sus sugerencias, el departamento recomienda vestirse elegantemente al ir al aeropuerto. "Evitemos llegar al aeropuerto en pantuflas y pijama", explicó entonces el secretario Sean Duffy en CNN.

Tras la publicación del Aeropuerto de Tampa, Duffy publicó un GIF de la serie de televisión The Office en su cuenta en X con un personaje diciendo "sí".