"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Este domingo 8 de febrero en Venezuela se registraron varias excarcelaciones de presos políticos, entre ellos: Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, Jesús Armas y María Oropeza.

Sobre estas “liberaciones”, el cardenal venezolano Baltazar Porras habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Esto responde a un libreto... Pero es importante lo que está sucediendo en estos momentos, porque va en vía de la reconciliación”, indicó el purpurado.

A su vez, el religioso agregó: “Lo del 3 de enero (captura de Maduro) es pasado, ahora en el presente por lo menos algunas personas han salido a 'cuentagotas'... El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas”.

Porras, recordemos, también ha sido víctima del sistema represivo que opera en el país caribeño. El 10 de diciembre de 2025, funcionarios de migración en el Aeropuerto de Maiquetía le impidieron viajar a España, alegando que su pasaporte presentaba "problemas" o que incluso aparecía como "difunto" en el sistema.

Su documento fue confiscado y anulado arbitrariamente. A pesar de que el prelado portaba también un pasaporte del Estado Vaticano con estatus diplomático, se le negó el abordaje y fue custodiado por militares dentro del aeropuerto.