Fiscalía de Colombia anuncia imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por violación de topes en la campaña Petro Presidente

La Fiscalía de Colombia anunció que solicitó una audiencia de imputación de cargos contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por violación de topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, ya que fue la persona que se desempeñó como jefe de dicha campaña política.

Así lo confirmó el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, quien argumentó que dicha solicitud fue presentada “ante la contundencia de las pruebas” recopiladas por el ente acusador colombiano y que vinculan a la campaña Petro Presidente en 2022.

“Se radica el día de hoy solicitud de imputación de cargos en dos asuntos contra Ricardo Roa”, explicó González, indicando que se está a la espera de que se fije la respectiva audiencia judicial.

El primero de los cargos está relacionado directamente con la violación de topes electorales, debido a que se determinó que “la campaña electoral del Pacto Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral”, una responsabilidad que cae directamente a Roa como gerente.

“Tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”, puntualizó el fiscal, quien fue citado por LAFM.

Por otro lado, el segundo delito corresponde, según expuso la Fiscalía, a un presunto tráfico de influencias relacionado con la adquisición de un apartamento en el norte de la capital del país, Bogotá, y un posterior favorecimiento contractual.