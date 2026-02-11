NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Futbolistas

El jugador del Barcelona Ronald Araujo confesó que jugó durante un año y medio con depresión y ansiedad: "Al final nosotros somos personas más allá de futbolistas"

febrero 11, 2026
Por: Diana Pérez
Ronald Araujo | Foto: EFE
Así como recibió apoyo de sus compañeros, también recibió mensajes de aliento de algunos rivales que le decían que no se avergonzara porque "lo que había hecho era tremendo".

El futbolista uruguayo Ronald Araujo ha sorprendido al mundo al dar unas fuertes declaraciones en las últimas horas sobre un momento oscuro en su vida, en el que tocó fondo y tuvo que apartarse un poco del deporte que tanto ama.

El capitán del Barcelona compartió, durante su entrevista con el medio Mundo Deportivo, que sufrió el último año y medio de ansiedad y depresión.

En la entrevista, el jugador del conjunto blaugrana explicó que todo se desencadenó tras su expulsión en el partido que enfrentó contra el Chelsea en noviembre en la Champions League.

"Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así", aseguró.

El defensa del Barcelona comentó que al ser expulsado se dio cuenta de que necesitaba "hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar".

"Al final nosotros somos personas más allá de futbolistas. No todo es dinero, no todo es fama. Uno también sufre por las cosas que pasan dentro de la cancha. Somos afortunados por hacer lo que hacemos, sí, pero está la persona, están los sentimientos", acotó.

Sin embargo, contó que no pensó en dejar al fútbol, porque su sueño siempre fue ser futbolista.

Y aseveró que jugaría al fútbol aunque no sea profesional: " Lo haría en casa o con mis amigos. Ahora soy un afortunado porque me pagan por hacerlo, pero el fútbol prácticamente es mi vida. Cuando ya no disfrutas de eso, sabes que hay un problema".

El uruguayo, de 26 años, afirmó que habló con el director deportivo del club, con el entrenador Hansi Flick y con el presidente del club, Joan Laporta.

De todos expresó sentirse apoyado, porque desde el primer momento: "entendieron y desde el club me brindaron todo lo que necesitaba para recuperarme".

Sus compañeros también jugaron un papel importante en su recuperación; pero su mujer fue la que tuvo un papel mucho más clave porque "me ha sostenido".

Así como recibió apoyo de sus compañeros, también recibió mensajes de aliento de algunos rivales que le decían que no se avergonzara porque "lo que había hecho era tremendo".

"Algunos me decían que era lo que querían hacer ellos pero no habían tenido el coraje. No voy a decir nombres. Pero eso me dio un poco de ánimo", agregó.

El capitán del Barcelona comentó que ahora se siente mejor, y que asume el papel que antes le correspondía a Marc Ter Stegen con mucha seriedad, ya que es consciente de que es un privilegio ser capitán del conjunto blaugrana.

