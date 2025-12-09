NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

"Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte": Maduro hizo bromas en alusión a llamada con Trump

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Maduro y Donald Trump - AFP
Nicolás Maduro y Donald Trump - AFP
Durante un evento el martes 9 de diciembre, el jefe del régimen de Venezuela bromeó con la llamada con el presidente estadounidense, así como a su forma de hablar inglés en público.

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo bromas en alusión a la llamada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace dos semanas en medio del despliegue militar en el Caribe cerca a las costas venezolanas.

Durante un acto con empresarios transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro dijo que ahora le toca hablar más seguido en inglés porque lo llaman "mucho del Norte".

o

"Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte a mí", bromeó.

Y añadió: "Entonces yo tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo: ¡Hello!, ¡hello!, ¡mister!, ¡hello!, permanente, tengo que estar preparado".

Los comentarios de Maduro tuvieron lugar en vísperas de que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, reciba el premio Nobel de la Paz en una ceremonia en la que es esperada en Oslo.

La llamada a la que el cabecilla del régimen venezolano hace alusión tuvo lugar hace dos semanas en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que cuenta con una flotilla de buques y aviones de combate, a la que se sumó también el portaviones US Gerald Ford, el más grande del mundo.

o

El primero en confirmar la llamada fue Trump el 30 de noviembre, aunque sin dar detalles. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo en su primera alusión pública sobre el tema. Agregó más tarde: "Le dije solo un par de cosas".

Posteriormente, Maduro se refirió a la llamada con el líder republicano y afirmó que la conversación transcurrió en un "tono cordial y de respeto".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha ido en aumento por las maniobras en aguas internacionales. Y es que mientras Trump defiende las acciones como parte de operaciones antinarcóticos, Maduro afirma que son una excusa para derrocarlo.

Cabe subrayar que el Gobierno de Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el denominado Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. Además, ofrece 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Donald Trump

Nicolás Maduro

Crisis en Venezuela

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
EE. UU. suspende beneficios migratorios para 19 países, incluyendo Venezuela - Fotos: Canva
Estados Unidos

Abogado explica lo que hay detrás de la decisión de EE. UU. de pausar los beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Congresista estadounidense dejó enigmático mensaje en redes sociales sobre el aviso de recompensa por Maduro

Rafael Pynero, venezolano y concejal en el Doral, entrevistado por la directora del programa La Tarde de NTN24, Idania Chirinos
TPS

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
EE. UU. suspende beneficios migratorios para 19 países, incluyendo Venezuela - Fotos: Canva
Estados Unidos

Abogado explica lo que hay detrás de la decisión de EE. UU. de pausar los beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países

Jugadores selección Colombia Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Figura de la selección Colombia Sub-20 ya arribó a su nuevo club tras polémico paso por el FPC

Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre el cometa 3l/ATLAS: “podría aniquilar un continente”

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Congresista estadounidense dejó enigmático mensaje en redes sociales sobre el aviso de recompensa por Maduro

Tormenta solar | AFP
Tormenta solar

Tormenta solar extrema provocó una aurora boreal visible en EE. UU. y expertos advierten que “la Tierra está en línea de fuego”: estas son las imágenes

Rafael Pynero, venezolano y concejal en el Doral, entrevistado por la directora del programa La Tarde de NTN24, Idania Chirinos
TPS

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre