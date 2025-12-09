"Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte": Maduro hizo bromas en alusión a llamada con Trump

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo bromas en alusión a la llamada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace dos semanas en medio del despliegue militar en el Caribe cerca a las costas venezolanas.

Durante un acto con empresarios transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro dijo que ahora le toca hablar más seguido en inglés porque lo llaman "mucho del Norte".

VEA TAMBIÉN "Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado o

"Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte a mí", bromeó.

Y añadió: "Entonces yo tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo: ¡Hello!, ¡hello!, ¡mister!, ¡hello!, permanente, tengo que estar preparado".

Los comentarios de Maduro tuvieron lugar en vísperas de que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, reciba el premio Nobel de la Paz en una ceremonia en la que es esperada en Oslo.

La llamada a la que el cabecilla del régimen venezolano hace alusión tuvo lugar hace dos semanas en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que cuenta con una flotilla de buques y aviones de combate, a la que se sumó también el portaviones US Gerald Ford, el más grande del mundo.

El primero en confirmar la llamada fue Trump el 30 de noviembre, aunque sin dar detalles. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo en su primera alusión pública sobre el tema. Agregó más tarde: "Le dije solo un par de cosas".

Posteriormente, Maduro se refirió a la llamada con el líder republicano y afirmó que la conversación transcurrió en un "tono cordial y de respeto".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha ido en aumento por las maniobras en aguas internacionales. Y es que mientras Trump defiende las acciones como parte de operaciones antinarcóticos, Maduro afirma que son una excusa para derrocarlo.

Cabe subrayar que el Gobierno de Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el denominado Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. Además, ofrece 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.