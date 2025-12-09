La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

En medio de las especulaciones sobre posibles escenarios políticos tras la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, el vocero de Vente Venezuela en Estados Unidos, José Amalio Graterol, descartó que se realice una juramentación formal de Edmundo González Urrutia en Noruega.

La aclaración responde a información difundida por el exsenador colombiano José Obdulio Gaviria, quien aseguró este martes en redes sociales que, según fuentes "de alta confiabilidad" del Comando con Venezuela, tras la entrega del Nobel tendría lugar la posesión formal de González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, con la participación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y diputados de la Asamblea Nacional Legítima elegida en 2015.

"Hace escasa media hora estuve aquí en la ciudad de Miami con el presidente del Tribunal Supremo en el exilio, Antonio Marval. No está planteado bajo ninguna circunstancia esto", afirmó Graterol en entrevista, descartando la versión del exsenador colombiano.

El vocero explicó que la posición oficial es que González Urrutia "sin necesidad de juramento es el presidente constitucional de todos los venezolanos" desde el 10 de enero de 2025, fecha en que debió tomar posesión pero el régimen de Nicolás Maduro lo impidió, configurando lo que califican como un golpe de Estado.

Según Graterol, esta situación está tipificada en el artículo 143 del Código Penal Venezolano, que establece penas de 12 a 24 años de prisión para quienes impidan la toma de posesión del presidente electo. La Plataforma Unitaria Democrática demostró con actas electorales que González obtuvo el 67% de los votos en los comicios del 28 de julio de 2024, frente al 30% de Maduro.

La versión de Gaviria incluía que González nombraría a Machado como vicepresidenta y anunciarían un gabinete desde Noruega. Sin embargo, Graterol señaló que "para nosotros ya Edmundo González Urrutia es el presidente de los venezolanos y María Corina Machado la líder fundamental del proceso de liberación de Venezuela".

En Oslo estarán presentes cuatro presidentes latinoamericanos que han reconocido a González: José Raúl Molina, de Panamá; Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador y Santiago Peña, de Paraguay. Graterol expresó su agradecimiento por este respaldo internacional, señalando que estos mandatarios están "respaldando la Operación Lanza del Sur contra el cartel de narcotráfico y terrorismo que hoy usurpa el poder en Venezuela".

Sobre la asistencia de Machado a la ceremonia, Graterol confirmó que "está la posibilidad latente de que no llegue", pero aclaró que si asiste, regresaría a Venezuela inmediatamente: "María Corina Machado recibiría el premio en Oslo y regresaría a Venezuela que es el lugar donde millones de venezolanos esperan que esté".