NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en EE. UU., habló en El Informativo.

En medio de las especulaciones sobre posibles escenarios políticos tras la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, el vocero de Vente Venezuela en Estados Unidos, José Amalio Graterol, descartó que se realice una juramentación formal de Edmundo González Urrutia en Noruega.

La aclaración responde a información difundida por el exsenador colombiano José Obdulio Gaviria, quien aseguró este martes en redes sociales que, según fuentes "de alta confiabilidad" del Comando con Venezuela, tras la entrega del Nobel tendría lugar la posesión formal de González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, con la participación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y diputados de la Asamblea Nacional Legítima elegida en 2015.

"Hace escasa media hora estuve aquí en la ciudad de Miami con el presidente del Tribunal Supremo en el exilio, Antonio Marval. No está planteado bajo ninguna circunstancia esto", afirmó Graterol en entrevista, descartando la versión del exsenador colombiano.

El vocero explicó que la posición oficial es que González Urrutia "sin necesidad de juramento es el presidente constitucional de todos los venezolanos" desde el 10 de enero de 2025, fecha en que debió tomar posesión pero el régimen de Nicolás Maduro lo impidió, configurando lo que califican como un golpe de Estado.

Según Graterol, esta situación está tipificada en el artículo 143 del Código Penal Venezolano, que establece penas de 12 a 24 años de prisión para quienes impidan la toma de posesión del presidente electo. La Plataforma Unitaria Democrática demostró con actas electorales que González obtuvo el 67% de los votos en los comicios del 28 de julio de 2024, frente al 30% de Maduro.

La versión de Gaviria incluía que González nombraría a Machado como vicepresidenta y anunciarían un gabinete desde Noruega. Sin embargo, Graterol señaló que "para nosotros ya Edmundo González Urrutia es el presidente de los venezolanos y María Corina Machado la líder fundamental del proceso de liberación de Venezuela".

En Oslo estarán presentes cuatro presidentes latinoamericanos que han reconocido a González: José Raúl Molina, de Panamá; Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador y Santiago Peña, de Paraguay. Graterol expresó su agradecimiento por este respaldo internacional, señalando que estos mandatarios están "respaldando la Operación Lanza del Sur contra el cartel de narcotráfico y terrorismo que hoy usurpa el poder en Venezuela".

Sobre la asistencia de Machado a la ceremonia, Graterol confirmó que "está la posibilidad latente de que no llegue", pero aclaró que si asiste, regresaría a Venezuela inmediatamente: "María Corina Machado recibiría el premio en Oslo y regresaría a Venezuela que es el lugar donde millones de venezolanos esperan que esté".

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado

Nobel

Nobel de Paz

Premio Nobel

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Política

Ver más
Régimen de Maduro | Foto EFE
Cartel de Los Soles

Régimen califica de "ridícula" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Xiomara Castro - AFP
Elecciones

Cuando se proyecta una dura derrota para el gobierno de Xiomara Castro en Honduras, la presidente dice que los comicios están “viciados de nulidad”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Trump Maduro

"Sus días están contados": Trump vuelve a hacer contundente advertencia sobre el tiempo que le queda a Maduro en el poder

El cantante puertorriqueño Bad Bunny (AFP)
Bad Bunny

Colombia fue de los pocos países en los que Bad Bunny no fue el más escuchado en Spotify, fue superado por un joven artista

Fernando Aristeguieta, DT de la Vinotinto / Futbolistas venezolanos - Fotos: EFE
Vinotinto

La Vinotinto dirigida por Fernando Aristeguieta gustó y ganó ante Australia: así fue el único gol del amistoso

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Águila - Foto Canva
Peligro de extinción

“Al conservar al águila, se protege también todo el ecosistema que depende de ella” afirma Sebastián Betancourt, ornitólogo de la CAM

Dua Lipa | Foto: AFP
Dua Lipa

Dua Lipa interpretaría éxito de Shakira durante concierto en Bogotá: esta sería la canción

Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Nada impide nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones de narcotraficantes": secretario Rubio niega que Reino Unido haya retirado la entrega de información de inteligencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre