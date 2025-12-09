Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

La familia de María Corina Machado llegó este martes a Oslo antes de la ceremonia del miércoles en la que se le entregará a la líder política venezolana el Nobel de la Paz, en medio de una alta presión de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.

La separación de sus hijos ha sido siempre uno de los golpes más duros de la lucha de Machado como opositora, según ha manifestado en repetidas ocasiones.

Se trata de un dolor que comparten millones de venezolanos que se han visto obligados por distintas razones relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro a dejar atrás su hogar.

Orlando Viera Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, académico y abogado de derechos humanos; Vanessa Sánchez, analista y consultora en comunicación política venezolana, y Vladimiro Mujica, vicepresidente del movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, hablaron sobre las implicaciones de este tema en Ángulo de NTN24.

"Este premio, el premio Nobel de la Paz adjudicado merecidamente a María Corina, llega en un momento donde todo pareciera que va directo hacia un desenlace, hacia el fin de una dictadura que no es convencional, sino que se convirtió en una organización criminal que secuestró a un país", aseveró Blanco.

El exembajador aseguró que la salida de Machado de Venezuela para recibir el premio no significa solamente una "luz" para la "prolongada oscuridad de Venezuela", sino que representa un "desafío importante" por la constante represión del régimen.

"La salida de María Corina de Venezuela implica unos protocolos de seguridad y unos protocolos desde la diplomacia para llevar a cabo esta operación, y evidentemente esto no se puede revelar por cuestiones propias de seguridad", apuntó la consultora venezolana Sánchez.

El hecho de que Machado se vaya momentáneamente del país, de acuerdo con Sánchez, representa una estrategia relacionada con "la salida" que espera el pueblo venezolano "a este conflicto" y, en palabras de la analista, a un escenario de "transición política".

VEA TAMBIÉN "Hay preocupación sobre cómo el régimen de Maduro pueda reaccionar ante este hecho": experta sobre entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado o

Para Mujica, más allá de si Machado asistirá o no a Oslo en lo que "sería un hecho extraordinario", es fundamental considerar que "lo importante es que ese premio se haya otorgado" a la líder política como muestra de la lucha política de la oposición en Venezuela contra el régimen de Maduro.