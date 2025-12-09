Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Dos aviones de combate estadounidenses F-18 Super Hornet realizaron este martes 9 de diciembre una incursión en aguas interiores de Venezuela, rompiendo la línea de 12 millas náuticas que marcan el mar territorial, en una nueva y contundente señal de presión al régimen de Nicolás Maduro.

Según lo registrado por plataformas de monitoreo aéreo como Flightradar24, los aviones de combate sobrevolaron las aguas entre Zulia y Falcón, muy cerca de Maracaibo, entre la península de Paraguaná y la Península de La Guajira.

VEA TAMBIÉN Reportan que imponente dron estadounidense de vigilancia, inteligencia y reconocimiento atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana o

Las aeronaves permanecieron en la zona realizando varias vueltas antes de abandonar el espacio aéreo venezolano en dirección norte, apagando tras esto sus transpondedores para evitar ser detectados.

Analistas precisaron a NTN24 que, hasta el momento, los vuelos de Estados Unidos habían respetado el mar territorial, es decir que su curso se había mantenido principalmente sobre aguas internacionales.

Sin embargo, la incursión de este martes fue más allá y no solo entró al mar territorial, sino que lo hizo en aguas interiores de Venezuela, es decir, espacios acuáticos que se consideran parte integral del territorio.

El sobrevuelo de los F-18 se produjo cerca de la base naval "Rafael Urdaneta" en Maracaibo, la principal base naval en el estado Zulia, y del Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental.

Esta área es de gran relevancia estratégica debido a la presencia de unidades de vigilancia costera y fluvial, centros de mando de operaciones militares, radares y baterías defensivas costeras.

VEA TAMBIÉN "Sus días están contados": Trump vuelve a hacer contundente advertencia sobre el tiempo que le queda a Maduro en el poder o

Previamente, plataformas de monitoreo aéreo reportaron la presencia del dron no tripulado MQ-4C Triton, que cruzó el espacio aéreo frente a la costa venezolana.

Este dron, fabricado por Northrop Grumman, está equipado para realizar labores de vigilancia, inteligencia y reconocimiento a gran altitud sobre grandes áreas sin necesidad de descender. Durante su operación, se estima que el MQ-4C Triton llevó a cabo trabajos de reconocimiento de telecomunicaciones e identificación de objetivos.

Esta serie de movimientos militares pone de manifiesto la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, en medio de un clima internacional que pide el fin del régimen en Venezuela.