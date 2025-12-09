NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Los aviones de combate sobrevolaron las aguas entre Zulia y Falcón, muy cerca de Maracaibo, entre la península de Paraguaná y la Península de La Guajira.

Dos aviones de combate estadounidenses F-18 Super Hornet realizaron este martes 9 de diciembre una incursión en aguas interiores de Venezuela, rompiendo la línea de 12 millas náuticas que marcan el mar territorial, en una nueva y contundente señal de presión al régimen de Nicolás Maduro.

Según lo registrado por plataformas de monitoreo aéreo como Flightradar24, los aviones de combate sobrevolaron las aguas entre Zulia y Falcón, muy cerca de Maracaibo, entre la península de Paraguaná y la Península de La Guajira.

o

Las aeronaves permanecieron en la zona realizando varias vueltas antes de abandonar el espacio aéreo venezolano en dirección norte, apagando tras esto sus transpondedores para evitar ser detectados.

Analistas precisaron a NTN24 que, hasta el momento, los vuelos de Estados Unidos habían respetado el mar territorial, es decir que su curso se había mantenido principalmente sobre aguas internacionales.

Sin embargo, la incursión de este martes fue más allá y no solo entró al mar territorial, sino que lo hizo en aguas interiores de Venezuela, es decir, espacios acuáticos que se consideran parte integral del territorio.

El sobrevuelo de los F-18 se produjo cerca de la base naval "Rafael Urdaneta" en Maracaibo, la principal base naval en el estado Zulia, y del Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental.

Esta área es de gran relevancia estratégica debido a la presencia de unidades de vigilancia costera y fluvial, centros de mando de operaciones militares, radares y baterías defensivas costeras.

o

Previamente, plataformas de monitoreo aéreo reportaron la presencia del dron no tripulado MQ-4C Triton, que cruzó el espacio aéreo frente a la costa venezolana.

Este dron, fabricado por Northrop Grumman, está equipado para realizar labores de vigilancia, inteligencia y reconocimiento a gran altitud sobre grandes áreas sin necesidad de descender. Durante su operación, se estima que el MQ-4C Triton llevó a cabo trabajos de reconocimiento de telecomunicaciones e identificación de objetivos.

Esta serie de movimientos militares pone de manifiesto la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, en medio de un clima internacional que pide el fin del régimen en Venezuela.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

Narcotráfico

Operación Lanza del Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Latinoamérica / FOTO: Captura de pantalla
Latinoamérica

¿Cómo le irá a la democracia latinoamericana en 2026?

Homicidio

Asesinan al lanzador venezolano Wikerman Ramírez en aparente asalto en Valencia

Científicos

Barlin Olivares: el venezolano que destaca en el ranking del 2 % de científicos más influyentes del mundo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sede de la FIFA en Zurich. (AFP)
FIFA

La FIFA anunció previo al sorteo del Mundial 2026 las selecciones que no se enfrentarían antes de la final del torneo

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump habría autorizado a la CIA para una acción encubierta en Venezuela, según The New York Times

Valeria Di Martino
Miss Venezuela

¿Realmente la más bella?: La hija de un alcalde chavista se lleva una corona en el Miss Venezuela

Cary-Hiroyuki Tagawa | Foto: EFE
Actor

Murió el actor Cary-Hiroyuki Tagawa reconocido por su participación en “Mortal Kombat” y “El Planeta de los Simios”

Oxford presentó la palabra del 2025 - Canva
Educación

Esta es la palabra del año seleccionada por Oxford y que está vinculada a "lo que significa ser humano en un mundo impulsado por la tecnología"

Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"México se ha convertido en un juguetito de la política exterior de los EE. UU. y de Trump en particular": Armando Guzmán

Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Gol de jugador de La Vinotinto tras más de un año de sequía genera reacciones: "Cuando se dedica a jugar fútbol y no a hacer TikToks, la rompe"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre