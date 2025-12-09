"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Desde Oslo, donde se entregará el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, la exvicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, expresó su respaldo a la causa democrática venezolana y destacó la importancia regional de este reconocimiento.

En declaraciones a NTN24, Ramírez subrayó la conexión histórica entre Colombia y Venezuela: "Somos dos naciones hermanas. Venimos del mismo vientre, ese sueño de la independencia y la libertad, y ese es el mismo sueño que hoy nos tiene que mantener unidos".

La exfuncionaria colombiana resaltó la importancia de lograr "la independencia y la libertad de la tiranía que ha venido afligiendo a Venezuela durante los últimos 20 años".

“No podemos dejar que a Colombia le suceda lo mismo que a Venezuela: la lancen al avismo sin que el pueblo tenga alguna oportunidad de reaccionar”, dijo.

"Estamos acá para decirles a los venezolanos que vamos a acompañarlos siempre porque sabemos lo que han sufrido. Vamos a estar siempre unidos porque Colombia y Venezuela juntos vamos a recuperar el progreso", agregó.

Ramírez también expresó su emoción por el reencuentro con Machado en Oslo, tras años sin verla presencialmente.

Asimismo, vinculó el régimen venezolano con el narcotráfico y el terrorismo: "Lo que alimenta todo el régimen de Maduro es el narcotráfico, es el terrorismo, en eso es que están apoyados".