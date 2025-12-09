“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

En las últimas horas, la plataforma Flightradar24 detectó un dron de inteligencia y reconocimiento avanzado de Estados Unidos en los cielos del sur del Caribe.

El dron, MQ-4C Triton, fue detectado en el área de información del aeropuerto de Maiquetía y habría realizado tareas de vigilancia y discriminación de posibles objetivos marítimos frente a Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Arturo Grandón, CEO del Security College US y analista de seguridad, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Grandón afirmó que: “estamos a puerta de que va a venir una ofensiva mayor, por lo que no me cabe la menor duda de que el Triton estaba haciendo las correcciones necesarias para ver los cambios que han existido en terreno y en el mar de las posiciones que estaban marcadas previamente electrónicamente”.

Acerca del sobrevuelo de los dos aviones estadounidenses en horas de la mañana, el invitado señaló: “cuando ocurren estén avances preparatorios previo a un ataque más definido la misión que tienen estas aeronaves es verificar el estado de las defensas que tienen los enemigos”.

“Pero también se utilizan para de una u otra forma hacer una presión psicológica”, añadió.

El analista también acotó que “en este momento están muy presionadas las Fuerzas Armadas de Venezuela y no me cabe la menor duda de que estaban probando la reacción que podría tener la defensa antiaérea”.

Y expresó que no hay fechas para el ataque porque “el factor sorpresa del ataque es lo principal en este momento. No hay una fecha definida, va a depender de cuando el presidente Trump dé la orden”.

“Lo que sí se cree es que debería de ser antes de la navidad, ahora el factor sorpresa es lo que tiene que predominar aquí”, puntualizó.

“No puede haber una acción del tipo que se pretende hacer para dejar por fuera al Cartel de los Soles y a su líder, Nicolás Maduro, es imposible que solo salga con un ataque aéreo o desde los barcos, va a tener que haber algún tipo de intervención de personal militar en terreno”, agregó.