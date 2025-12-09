NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Omar González, quien permaneció recluido en la Embajada de Argentina en Caracas por más de 400 días, analizó en La Tarde de NTN24 la trascendencia del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Hay gran expectativa por la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ceremonia que tendrá lugar este miércoles en Oslo, Noruega, a donde se espera que llegue la líder democrática tras permanecer por varios años en la clandestinidad.

A su vez, la entrega del premio a Machado llega en medio de la incesante presión estadounidense sobre Nicolás Maduro con el despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a territorio venezolano.

Omar González, dirigente del partido Vente Venezuela y quien permaneció recluido en la Embajada de Argentina en Caracas por más de 400 días, analizó en La Tarde de NTN24 la trascendencia del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

o

La trascendencia es global, incluso es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices”, dijo González.

“Hay una enorme expectativa a nivel mundial por ver a María Corina en Oslo, Noruega, recibiendo sin duda alguna el galardón más importante que la transforma en una líder mundial y desde luego se pone al descubierto el sacrificio del pueblo venezolano por liberarse de esta pesadilla que lleva ya casi 27 años y que ha destruido y saqueado a Venezuela”, añadió.

A su vez, señaló que la incertidumbre sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo se debe a las “medidas de seguridad”. “Han mandado a gente del chavismo a Oslo y hay que cuidar a María Corina Machado en este momento”, advirtió.

“María Corina Machado suele estar en el sitio y en el momento que más les interesa a los venezolanos para alcanzar su libertad y en este sentido está pasando exactamente así”, declaró. “Ella estará mañana en el sitio que más ayude a la libertad de Venezuela y en el momento en que así lo considere”, indicó sobre la posibilidad de que la líder democrática haga presencia en Venezuela.

La cacería humana que hay contra ella nos obliga a tener el máximo de medidas de seguridad”, subrayó.

Sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que mantiene en alerta al régimen de Nicolás Maduro, González expresó que “son equipos sofisticados que ubican exactamente dónde están los mandos militares, los mandos políticos, los mandos económicos del régimen narcoterrorista de Maduro”. “El pánico se ha apoderado porque en las últimas horas hemos visto cómo se quiebran algunos funcionarios”, declaró.

o

“La primera potencia mundial está decidida a acabar, no contra los venezolanos, sino contra una organización criminal que asaltó el poder en Venezuela y que está inundando de narcóticos a ciudades, pueblos, países y continentes enteros”, señaló.

En ese sentido, señaló que “Maduro en este momento no confía ni en su sombra”. “Ya no confía en los oficiales, en los soldados ni en los policías venezolanos y por eso se ha traído a unos agentes cubanos que son los que forman el anillo de seguridad de Maduro”, añadió.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Nobel de Paz

Oslo

Noruega

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Airbus A320 (AFP)
Airbus

Menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados y la crisis en los aeropuertos se normaliza

Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Logo de Netflix (AFP)
Netflix

Así es "Netflix House", el primer parque temático, con entrada gratuita, de la reconocida plataforma de streaming

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Asteroide acercándose a la Tierra - Foto de referencia: Canva
Nasa

La NASA advierte motivo que llevaría a que telescopios no puedan realizar observaciones para detectar asteroides peligrosos para la Tierra

Partido de la quinta jornada de la Champions League - Foto: EFE
Champions League

El increíble gol que falló delantero de la selección Colombia en Champions League solo frente al arco

Tocuyito - AFP
Presos políticos en Venezuela

Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Airbus A320 (AFP)
Airbus

Menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados y la crisis en los aeropuertos se normaliza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre