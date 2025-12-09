"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Hay gran expectativa por la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, ceremonia que tendrá lugar este miércoles en Oslo, Noruega, a donde se espera que llegue la líder democrática tras permanecer por varios años en la clandestinidad.

A su vez, la entrega del premio a Machado llega en medio de la incesante presión estadounidense sobre Nicolás Maduro con el despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a territorio venezolano.

Omar González, dirigente del partido Vente Venezuela y quien permaneció recluido en la Embajada de Argentina en Caracas por más de 400 días, analizó en La Tarde de NTN24 la trascendencia del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

“La trascendencia es global, incluso es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices”, dijo González.

“Hay una enorme expectativa a nivel mundial por ver a María Corina en Oslo, Noruega, recibiendo sin duda alguna el galardón más importante que la transforma en una líder mundial y desde luego se pone al descubierto el sacrificio del pueblo venezolano por liberarse de esta pesadilla que lleva ya casi 27 años y que ha destruido y saqueado a Venezuela”, añadió.

A su vez, señaló que la incertidumbre sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo se debe a las “medidas de seguridad”. “Han mandado a gente del chavismo a Oslo y hay que cuidar a María Corina Machado en este momento”, advirtió.

“María Corina Machado suele estar en el sitio y en el momento que más les interesa a los venezolanos para alcanzar su libertad y en este sentido está pasando exactamente así”, declaró. “Ella estará mañana en el sitio que más ayude a la libertad de Venezuela y en el momento en que así lo considere”, indicó sobre la posibilidad de que la líder democrática haga presencia en Venezuela.

“La cacería humana que hay contra ella nos obliga a tener el máximo de medidas de seguridad”, subrayó.

Sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que mantiene en alerta al régimen de Nicolás Maduro, González expresó que “son equipos sofisticados que ubican exactamente dónde están los mandos militares, los mandos políticos, los mandos económicos del régimen narcoterrorista de Maduro”. “El pánico se ha apoderado porque en las últimas horas hemos visto cómo se quiebran algunos funcionarios”, declaró.

“La primera potencia mundial está decidida a acabar, no contra los venezolanos, sino contra una organización criminal que asaltó el poder en Venezuela y que está inundando de narcóticos a ciudades, pueblos, países y continentes enteros”, señaló.

En ese sentido, señaló que “Maduro en este momento no confía ni en su sombra”. “Ya no confía en los oficiales, en los soldados ni en los policías venezolanos y por eso se ha traído a unos agentes cubanos que son los que forman el anillo de seguridad de Maduro”, añadió.