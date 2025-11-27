NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Colombia

Suspenden en Colombia a general y jefe de inteligencia en medio de investigaciones sobre presuntos nexos con disidencias de las Farc

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Los implicados son señalados de intercambiar información sensible con alias Calarcá.

La Procuraduría General de la Nación, entidad en Colombia encargada de vigilar a los funcionarios públicos, suspendió a un general y a un jefe de inteligencia mientras son investigados por supuestamente filtrar información sensible a un jefe guerrillero.

Se trata del general Miguel Huertas y el director de inteligencia Wilmar Mejía, quienes son señalados de intercambiar información sensible con alias Calarcá, comandante de una de las disidencias de las FARC, para evadir retenes y portar armas.

La información que los vincula quedó evidenciada en decenas de chats y documentos que fueron revelados a través de una investigación periodística que puso en aprietos al Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

"Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato (...) para continuar la investigación", dijo el procurador Gregorio Eljach a la cadena que destapó el escándalo.

Y añadió: "No quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante".

La entidad colombiana no precisó por cuánto tiempo estarán apartados de sus cargos.

La información que tiene en jaque a los funcionarios por su vínculo con alias Calarcá, quien está en negociaciones de paz con el Gobierno Petro, se extrajo de teléfonos y dispositivos electrónicos requisados ​​en julio de 2024 cuando el jefe guerrillero y otros disidentes fueron detenidos temporalmente y luego liberados por su condición de negociadores de paz.

Tras destaparse el escándalo, Petro pidió un "examen forense" a los documentos decomisados ​​y aseguró que tiene "muchas dudas" sobre lo revelado por el medio de comunicación a cargo de la investigación.

Huertas y Mejía, quienes niegan las acusaciones, son investigados por la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.

