Martes, 09 de diciembre de 2025
Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

diciembre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
De acuerdo con Alcalá, productos como el oro y diamantes fueron claves en el mecanismo de lavado de dinero por parte de lo que hoy se conoce como el Cartel de los Soles.

El medio estadounidense The Dallas Express ha dado a conocer una carta dirigida por parte del exmilitar venezolano Cliver Antonio Alcalá Cordones al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por medio de la misiva, el exalto comandante de las Fuerzas Armadas Venezolanas entregó detalles sobre el Cartel de los Soles y las operaciones del dictador Nicolás Maduro.

Alcalá ocupó altos cargos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante el mandato de Hugo Chávez, pero que al llegar Maduro al poder se desligó del chavismo y quien hoy paga una condena en los Estados Unidos, tras declararse culpable por brindar apoyo de armamento al grupo criminal colombiano de la FARC.

En la carta fechada el 8 de diciembre, el exmilitar señaló que el líder del régimen venezolano no sería la cabeza del Cartel de los Soles. Cliver Antonio Alcalá aseguró que quienes se encuentran al mando de esta organización criminal son los hermanos “Rodríguez”.

“Las dos figuras clave en toda esta red criminal son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Con un perfil deliberadamente bajo y calculado en público, ellos son los verdaderos maquiavelianos detrás de los líderes del cartel conocido como Cartel de los Soles. Ellos son los verdaderos controladores de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello”, indicó.

De acuerdo con la información entregada por Alcalá, en cuanto la dictadura de Maduro logró “su consolidación política, las estructuras criminales carcelarias fueron fortalecidas bajo su control” y la intervención de Antonio ‘Potro’ Álvarez, quien se encargaba de ejecutar los vínculos con “líderes de las prisiones”.

“Acusé públicamente al Gobierno de Nicolás Maduro de malversar los minerales de Venezuela, incluyendo oro y diamantes, así como otros minerales estratégicos raros, específicamente en la región denominada Arco Minero del Orinoco”, manifestó en su carta dirigida a Donald Trump.

Según Cliver Antonio Alcalá Cordones, “el oro y los diamantes eran productos clave en el mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico llevado a cabo por lo que ahora se conoce como el Cartel de los Soles”

