Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Valentina Ballesta, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, advirtió en entrevista exclusiva con el programa La Tarde de NTN24 que el régimen de Nicolás Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos, en el contexto de la intensificación de los presos políticos en el país.

"Es clarísima la política de represión que Maduro ha empleado por años en contra de cualquier persona que parezca incluso disidente. Estamos hablando de que se emplean todos los mecanismos del Estado: el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo a través de la policía y los organismos de inteligencia, para reprimir y para generar esta situación de zozobra en la población", expresó.

Las declaraciones de Ballesta se dieron en medio de la inconformidad generada en la población luego de que la activista Tamara Sujú confirmara apenas dos días después de que se denunciara el secuestro de Samantha Hernández, una adolescente de 16 años, hermana del teniente en el exilio Christian Hernández Castillo, que agentes del régimen desaparecieron a una segunda mujer de la familia, Aranza de los Ángeles Hernández Castillo.

Las hermanas Hernández son a su vez consanguíneas del teniente actualmente exiliado y a quien el régimen de Maduro acusa de participar en la denominada 'Operación Aurora', una acción militar reportada en diciembre de 2019 que, supuestamente, consistía en explotar el Fuerte Conopial en el estado Guárico.

Las adolescentes no son los únicos familiares del teniente que han sido alcanzados por las detenciones arbitrarias del régimen, pues actualmente su esposa Maykelis Borges, su hijo recién nacido y su tío, Henry Castillo, se encuentran arrestados.

"Casos como los de Samantha nos dan cuenta, una vez más, del cruel uso de los afectos más cercanos a una persona que ha sido determinada por el régimen como un objetivo y, de allí, el cómo se cometen todas estas violaciones de derechos humanos que, no solo afectan a la persona objetivo, sino a sus familias y a las comunidades enteras", señaló Ballesta.