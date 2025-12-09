El Comité Nobel confirma a NTN24 que la rueda de prensa con María Corina Machado prevista para este martes "no se celebrará hoy"

El Instituto Nobel Noruego informó que la rueda de prensa con la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, prevista para este martes en el Instituto Nobel Noruego, ha sido pospuesta. “No se celebrará hoy”, indicó en un comunicado.

"La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo difícil que será el viaje a Oslo, Noruega. Por lo tanto, no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz", agregó.

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro cometió fraude y tras las que se mantuvo en el poder pese a los resultados en contra que evidenciaron las actas electorales de esa jornada.

La líder venezolana, inhabilitada para los comicios, ha denunciado que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación.

Su familia en Oslo asegura que desconocen su paradero y desde el lunes corren versiones de todo tipo sobre su eventual llegada a recibir el Nobel de la Paz dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

También asistirán a la ceremonia en la Municipalidad de Oslo algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado como el de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.