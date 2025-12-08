NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Petro denunció hallazgo de cuerpos en mar de Colombia e insinuó que podrían ser por bombardeos de EE. UU.

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Cabe recordar que desde hace varias semanas las Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado a unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el domingo abrir una investigación sobre el hallazgo de dos cuerpos en la orilla del mar en un pueblo en la frontera con Venezuela.

Según el mandatario, en sus redes sociales, su muerte pudo deberse a un bombardeo estadounidense en el Caribe.

La declaración de Petro se dio después de que la cadena pública de televisión RTVC emitiera un reportaje sobre el hallazgo de dos cuerpos en un poblado de pescadores conocido como Puerto López y de varios otros cadáveres que supuestamente aparecieron del lado venezolano, sin precisar el número o las locaciones de esos descubrimientos.

"Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira", escribió Petro en la red social X y solicitó a la autoridad forense colombiana "establecer identidades y coordinar con la Fiscalía de Venezuela".

Sin aportar pruebas, Petro aseguró que "pueden ser muertos por bombardeo en el mar".

Un vocero de la Policía del departamento de La Guajira confirmó que los cuerpos fueron hallados el jueves en esa playa de pescadores, pero aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos.

Cabe recordar que desde hace varias semanas las Fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado a unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que han sido vinculadas al narcotráfico por el presidente Donald Trump.

Los ataques han dejado más de 80 muertos y uno de sus mayores detractores, además de Nicolás Maduro, ha sido el presidente colombiano.

Petro, en medio de crecientes tensiones diplomáticas con su homólogo estadounidense, denuncia que los bombardeos son "ejecuciones extrajudiciales" y es crítico de la política antidrogas de Washington.

Por su parte, Washington impuso severas sanciones económicas contra Petro y algunos miembros de su familia al considerar que son "cómplices" de grupos de narcotráfico.

Petro, a ocho meses de dejar el poder, considera que las medidas son injustas y asegura que bajo su gobierno se han hecho récord de incautaciones de droga.

