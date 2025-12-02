NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Petróleo

Este es uno de los países de América del Sur que ostenta récords en hallazgos de petróleo

diciembre 2, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Petróleo | Foto Canva
Para la economía del país, el impacto petrolero ha sido “enorme”, pese a que ostenta una población de apenas 820.000 habitantes.

La empresa energética y petroquímica ExxonMobil anunció el hallazgo de petróleo en cantidades colosales en el bloque Starbroek, un vasto yacimiento petrolero marino ubicado frente a la costa de Guyana.

Este acontecimiento sucedió en 2015, y en aquel año Exxon descubrió casi 11.000 millones de barriles de petróleo, lo que posicionó el hecho como el descubrimiento de petróleo “más espectacular de las últimas décadas”, según El Economista.

Ahora, según el medio, ExxonMobil Guyana y sus socios en el bloque Starbroek, Hess Guyana y la china CNOOC, desde el 2019 están comenzando a producir combustible fósil, con alrededor de 650.000 barriles de petróleo al día, una cifra histórica que apuestan duplicar a una cifra aproximada de 1,3 millones para 2027.

De acuerdo con un informe Global Energy Monitor, Guayana tiene el mayor crecimiento esperado de producción petróleo del mundo hasta 2035.

Para la economía del país, el impacto petrolero ha sido “enorme”, pese a que ostente 820.000 habitantes. Según CNN, es actualmente “la economía de más rápido crecimiento del mundo”.

Citando los datos del FMI, en poco más de seis años, el PIB per cápita ha pasado de 6.000 dólares a los 31.000 dólares actuales, cruzando el umbral de lo que se considera un “país desarrollado”.

No obstante, no todo es positivo, de acuerdo con medios, la extracción de petróleo podría tener impactos negativos en el medio ambiente. Sin embargo, el presidente Irfaan Ali, insiste en que el país puede equilibrar el liderazgo climático y la explotación de combustibles fósiles.

Michael Ross, profesor de California en Los Ángeles, comentó que “esa repentina avalancha de oportunidades combinados con un mano de obra y capacidades gubernamentales muy limitadas, a menudo resultan en mucha corrupción”.

Adicionalmente hizo una comparación con Venezuela, el país vecino de Guyana. Ross añadió que Venezuela tuvo una “gran ganancia inesperada de petróleo condujo a una disminución dramática en la responsabilidad del Gobierno y a un aumento del autoritarismo”.

Finalmente, cabe resaltar que Venezuela y Guyana mantienen tensiones, principalmente por el dictador Nicolás Maduro que reclama la región petrolera del Esequibo en Guyana.

