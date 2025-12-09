NTN24
Presos políticos

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La Noche de NTN24 habló con Daliannys Díaz, hija del exgobernador Alfredo Díaz, y Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa.

La reciente muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, dentro del centro de torturas El Helicoide, está marcada por la indignación y el luto en Venezuela. Según informes, Díaz falleció el 6 de diciembre tras pasar más de un año en esta prisión, que ha sido señalada como un centro de tortura bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Este hecho trágico amplifica la denuncia sobre los abusos de derechos humanos en el país sudamericano, alimentando las críticas a nivel internacional.

El contexto de su detención ha sido intensamente debatido. Díaz, una figura política de Acción Democrática, fue arrestado por sin razón, lo que fortalece las acusaciones de detenciones arbitrarias en el país.

Organizaciones de derechos humanos y el Gobierno de los Estados Unidos describieron su muerte como un acto criminal, subrayando la opresión ejercida por el régimen.

El Helicoide, ubicado en Caracas, ha sido denunciado múltiples veces como un centro donde se aplican métodos de tortura y donde las condiciones de detención son inhumanas. La muerte de Díaz pone nuevamente en la palestra la cuestión de los presos políticos en Venezuela, quienes enfrentan situaciones adversas en estos lugares.

Esta lamentable noticia se produjo en un momento de contrastante esperanza, cuando solo restan unas horas para que María Corina Machado reciba el Premio Nobel de Paz en Oslo.

Su reconocimiento se considera un aliento y una reivindicación para aquellos que luchan por la democracia y la paz en Venezuela. La ceremonia será un momento de celebración para Amachal y su círculo íntimo, ofreciendo un respiro dentro de un contexto nacional lleno de desafíos.

Mientras la familia de María Corina se encuentra en Noruega para la premiación, la comunidad internacional sigue con atención los eventos en Venezuela. La figura de Díaz será recordada como un mártir en una causa que sigue atrayendo escrutinio global y peticiones de cambio.

La situación de los detenidos políticos en Venezuela continúa siendo un tema de debate internacional, con organizaciones de derechos humanos solicitando acceso a las instalaciones de detención y pidiendo garantías para quienes se encuentran bajo custodia estatal.

