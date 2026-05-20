Estados Unidos estaría llevando a cabo una segunda investigación penal contra Nicolás Maduro que podría estar relacionada con la captura de Alex Saab

La justicia de Estados Unidos estaría llevando a cabo una segunda investigación contra Nicolás Maduro, además de la que tiene curso en Nueva York por narcoterrorismo y otros delitos.

La Agencia Reuters y CBS News dieron a conocer una nueva investigación penal que recaería sobre Maduro en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde Alex Saab fue trasladado en las últimas horas tras ser deportado por el régimen venezolano.

Un funcionario del Departamento de Justicia aseguró que la segunda investigación contra Maduro lleva varios meses en curso, incluso desde el mismo instante en el que se dio su captura el pasado 3 de enero.

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A su vez, revelaron que Maduro estaría siendo investigado por lavado de dinero, aunque no se especificaron más detalles de los delitos por los cuales es indagado.

La nueva investigación podría estar relacionada con la captura de Alex Saab el pasado sábado, luego de que fuera entregado por el régimen venezolano y trasladado a Estados Unidos.

Cabe resaltar que Saab, señalado testaferro y principal operador financiero de Nicolás Maduro, compareció el pasado lunes ante una Corte Federal de Miami, a la que llegó esposado, encadenado y vistiendo el uniforme de prisión.

Durante la audiencia preliminar, el hombre de 54 años respondió formalmente "yes, ma'am" ("sí, señora" en inglés) al ser notificado de que enfrenta un nuevo cargo federal en los Estados Unidos.

La jueza le leyó un cargo de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos masivos para el control del programa estatal de alimentos CLAP en Venezuela.