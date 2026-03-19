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"Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano": Globalia anunció que no logró que Venezuela saldara su deuda con Air Europa

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión | Foto EFE
Avión | Foto EFE
El saldo que compromete a la nación venezolana nació desde el año 2013.

La corporación Globalia, perteneciente a la aerolínea Air Europa, anunció que no logró que Venezuela saldara su deuda de 205 millones de dólares que tenía con Air Europa.

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El saldo que compromete a la nación venezolana nació desde el año 2013, generada “como consecuente de la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiarios en Venezuela”.

Cabe resaltar que, para darle solución al crédito, Air Europa contrató y firmó en 2019 un contrato para “repatriar” el saldo total que permanece retenido en el país caribeño.

El documento remitido afirma que “no se cobró la cantidad adeudada por el Estado Venezolano”.

En ese contexto, señalaron que “a fecha de la congestión del presente requerimiento Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano por importe de unos 205 millones dólares”.

Por otra parte, según fuentes, el régimen de Venezuela intentó pagar a través de PDSVA, pero esta opción fue descartada.

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