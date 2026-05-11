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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los costos

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Los impuestos federales norteamericanos sobre la gasolina ascienden a 18,4 centavos por galón de gasolina y 24,4 centavos por galón de diésel, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes planea suspender de manera temporal el impuesto federal a la gasolina, un gesto destinado a mitigar el aumento de precios de la energía por la guerra con Irán.

"Vamos a quitar el impuesto a la gasolina por un período de tiempo, y cuando la gasolina baje, dejaremos que vuelva gradualmente", dijo Trump a CBS News.

Suspender este impuesto requiere del Congreso, donde el Partido Republicano tiene una ajustada mayoría en ambas cámaras.

El senador Josh Hawley dijo que presentaría un proyecto de ley. En la Cámara de Representantes, la republicana Anna Paulina Luna anunció una propuesta similar para "esta semana".

Los impuestos federales norteamericanos sobre la gasolina ascienden a 18,4 centavos por galón de gasolina y 24,4 centavos por galón de diésel, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

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Los precios de los combustibles en Estados Unidos se han disparado desde que Trump lanzó la guerra contra Irán, con la gasolina y el diésel subiendo ambos alrededor de un 50% desde finales de febrero.

Este lunes, el precio medio de un galón de gasolina regular (3,8 litros) en Estados Unidos era de 4,52 dólares, y el del diésel de 5,64 dólares, según la federación de clubes de automóviles AAA.

La suspensión del impuesto federal a los combustibles reduciría esos precios en aproximadamente 4%.

El conflicto en Oriente Medio bloquea una gran parte de las exportaciones de hidrocarburos desde el Golfo, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

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