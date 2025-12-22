Al menos 18 militares fueron secuestrados en Colombia mientras realizaban una operación contra la guerrilla del ELN

Al menos 18 militares colombianos fueron secuestrados mientras realizaban una operación contra el grupo guerrillero ELN, según informó este domingo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los soldados fueron rodeados por "casi 200 personas y trasladados a la fuerza, contra su voluntad, a una reserva indígena" en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Panamá, dijo Sánchez en una publicación en la red social X.

El ministro de Defensa condenó el secuestro de las tropas y afirmó que restringir la operación militar pone a las comunidades locales en "grave riesgo".

"Estos operativos tienen como objetivo proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, de amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros actos asociados a la violencia", explicó Sánchez.

"La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando el Estado", añadió.

Sánchez dijo que había pedido al Ministerio del Interior, al gobierno del Chocó y a organizaciones de derechos humanos que ayudaran a garantizar el regreso seguro de los soldados.

También se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, informó que tras “la detención de 18 militares que cumplían sus funciones legales”, convocó a un “consejo extraordinario de seguridad” para buscar su liberación.

Fundado en 1964 e inspirado en la revolución cubana, el ELN, o Ejército de Liberación Nacional, es el grupo guerrillero sobreviviente más antiguo de América.

El grupo controla regiones claves productoras de drogas en Colombia, que enfrenta su peor crisis de seguridad en una década, alimentada por grupos criminales que se benefician del tráfico, la extorsión y la minería ilegal.

En septiembre, 72 soldados fueron detenidos por cientos de residentes en el Cañón de Micay, un enclave de producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes del ahora extinto grupo FARC.

Un mes antes, 33 uniformados fueron liberados luego de permanecer retenidos durante tres días en el departamento del Guaviare.