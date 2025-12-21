ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el domingo un supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia frente a las Fuerzas Armadas del Estado por las festividades de Navidad y fin de año, según un comunicado difundido por el grupo criminal.

La medida ocurre pocos días después de un trágico ataque del ELN con drones y explosivos, que dejó siete soldados muertos y 30 heridos en una base militar en el norte del país.

En su mensaje, la guerrilla criticó además el despliegue militar en el Caribe que está llevando a cabo Estados Unidos, cuyo Gobierno, el de Donald Trump, ha asegurado que el ELN junto con la guerrilla "operan abiertamente" dentro de Venezuela y los vincula con el narcotráfico que llega a Norteamérica.

"Mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año", comunicaron los rebeldes.

La dirección de la guerrilla ordenó "a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado", según se precisó en la notificación.

El cese el fuego, de acuerdo con lo indicado en una carta firmada desde las "montañas de Colombia" por el grupo insurgente, iniciará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026.

"Aclaramos que no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población, son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella, quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras", dice el texto.

Esta semana, el grupo guerrillero decretó un confinamiento de civiles y amenazó a las fuerzas del orden en regiones bajo su dominio.

Estados Unidos ha señalado al ELN fuertemente, así como al Clan del Golfo, en medio de la fuerte lucha antidrogas del presidente Trump en la región, una campaña en la que el republicano considera que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no hace lo suficiente por cooperar.

"En estos tiempos de agresión del Imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia", reiteró dicha guerrilla.

Los diálogos de paz entre el Gobierno Petro y el ELN, entretanto, están suspendidos desde 2024.

"Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia", escribió en X Iris Marín, titular de la Defensoría del Pueblo, y agregó que en las acciones del ELN se observan "daños sostenidos a la población civil".

La defensora expresó que el cese "debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados" con los que el ELN está se enfrentando.

Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una política bautizada como "Paz Total" para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

La mayoría de los acercamientos, no obstante, han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales en el país desde la llegada de la izquierda al poder.